El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró este lunes que de los 19 integrantes del Gabinete Ministerial a su cargo solo tres pertenecen al partido político Perú Libre.

A través de su cuenta de Twitter, el primer ministro detalló que solo la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte; el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez; y él forman parte del partido fundado por el sentenciado exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón.

“Importante, de los 19 ministros de Estado, solamente tres pertenecen al Partido Político Nacional Perú Libre: 1) PCM - Guido Bellido, 2) MIDIS- Dina Boluarte y 3) MINAM - Rubén Ramírez. Los demás ministros pertenecen a otros sectores de la sociedad civil o a otros partidos políticos”, escribió.

De los 19 Ministros de Estado, solamente 3 pertenecen al Partido Político Nacional Perú Libre: 1) PCM - Guido Bellido, 2) MIDIS- Dina Boluarte y 3) MINAM - Rubén Ramírez. Los demás ministros pertenecen a otros sectores de la sociedad civil o a otros partidos políticos. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) August 9, 2021

Las expresiones de Bellido Ugarte se producen un día después de que no descartó cambios en el Consejo de Ministros, que preside e indicó que estos dependerán de los diferentes sectores sociales de donde vienen desempeñando.

“Es importante escuchar porque los ministros que se tienen no todos son de Perú Libre, el Perú debe saber que vienen de diferentes sectores sociales y esos sectores están evaluando y mañana pueden decir tal ministro no me representa e inmediatamente se le cambia”, señaló.