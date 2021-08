El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró que el que gobierna es el presidente Pedro Castillo y no el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Agregó que hay sectores que quieren crear una situación que no existe.

“Yo creo que están lanzando francamente humo (al decir que gobierna Cerrón) y están tratando de construir una situación que en la realidad no existe. Ya el presidente Castillo no sabe en qué idioma decir que el que gobierna es él y efectivamente es así”, dijo en Ideeleradio.

Cevallos añadió lo siguiente: “Yo no soy afiliado a Perú libre, y a mí me invitó el presidente Castillo y yo estoy trabajando porque creo que en su proyecto, nada más. No sé por qué quieren generar la idea de que Cerrón es el que decide en el Ejecutivo”.

Asimismo, manifestó que si bien el jefe de Estado se acerca a conversar con los dirigentes del partido, eso no significa que Perú Libre o Cerrón se impongan frente a la figura de Castillo.

En otro momento, Cevallos sostuvo que mientras permanezca en el Gabinete Ministerial a quien le debe lealtad es al presidente Castillo.

Hernando Cevallos (Foto:GE)

SOBRE LA DERECHA

También precisó que existe un sector de la derecha que quiere permanentemente golpear al presidente Castillo y no dejarlo gobernar.

“La intención de un sector de la derecha y de gente que no entiende que la mayoría del país ha decidido un rumbo distinto al que ellos querían quiere permanentemente obstruir y golpear a Castillo, y no dejarlo gobernar… Y eso (la obstrucción) no solamente perjudica a Castillo, perjudica al país porque no estamos en momentos como para ponernos en la esquina a tirar piedras, sino de acercarnos y buscar niveles de diálogo para encontrar salidas a la crisis que tenemos en el país”, acotó.

Indicó que esos intentos de obstruir que vienen de la derecha se dan en un contexto en el que el jefe de Estado ha aclarado constantemente que la línea de gobierno será dialogante.

Al referirse a las críticas que viene recibiendo el Gabinete Ministerial, liderado por el premier Guido Bellido, quien es investigado por apología al terrorismo, Cevallos manifestó que los cuestionamientos giran en torno a la existencia de sectores que buscan ‘bajarse al gobierno de Castillo’, porque les molesta que una persona de raíces indígenas, un maestro humilde y rondero sea presidente de la República.

“Creo que ese chip tiene que cambiar y empezar a entender que este país es un país diverso y que las mayorías tienen también derecho a opinar y a gobernar también”, remarcó.