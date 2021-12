Respecto a personajes cuestionados que se habrían reunido o buscarían reunirse con el jefe de Estado, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que el presidente Pedro Castillo y su equipo de asesores deben filtrar mejor a los que están cerca de él o se le acercan incluso de manera protocolar.

“Yo creo que acá hay un tema que el presidente Castillo debe corregir, que es filtrar mejor a las personas que están cerca de él o se le acercan incluso de manera protocolar. El jefe de Estado recibe a todo el mundo, recibe a sus amigos de la infancia, alguien le dice ‘yo soy de Chota’, y él lo recibe. Allí hay un tema de falta de filtración”, indicó.

Cevallos agregó lo siguiente: “El jefe de Estado de alguna manera pierde una parte de su vida cuando asume el cargo y no puede comportarse con la familiaridad y con la apertura que podría tener un ciudadano común, sino tiene que cuidar, y para eso está su entorno, de con qué personas se reúne o dialoga por la imagen que puede irradiar el presidente”.

Sin embargo, Cevallos manifestó que está convencido de que este tema tiene que cambiar. Remarcó que se debe mejorar los filtros, tras advertir que puede existir la intencionalidad de un sector de acercar alguna gente al presidente con otros fines o posicionamientos que no corresponden.

“Yo creo que en este caso sí efectivamente, como esta señora (Karelim López) que no solo se ha reunido con el presidente, ha tenido contacto con el mandatario anterior y quién sabe con quiénes más ha tenido contacto, pero debería tener cuidado el jefe de Estado y su equipo de asesores de evitar ese tipo de contactos, por más que sea bien intencionado o por más que le traigan un problema social, evitar que aparezca relacionado porque esto se va a utilizar para afectarlo… Seguramente hay que mejorar los filtros. Es el presidente, no es un ministro que se encuentra en un cargo de confianza que puede salir en cualquier momento. Con él sí creo que se debe de extremar los cuidados, porque puede pasar que haya problemas en los filtros o puede suceder que exista la intencionalidad de acercar alguna gente al presidente con otros fines, para lograr niveles de amistad y posicionamientos que no corresponden”, sostuvo.

VACUNACIÓN

De otro lado, el titular del portafolio de Salud precisó: “Nosotros aspiramos a fin de año a llegar a pasar el 80% de la población objetivo vacunada (contra el Covid-19). La población objetivo son las mayores de 12 años que estén vacunadas. No es sencillo en un país como el Perú con tanta diversidad geográfica llegar a este porcentaje”.

También señaló que se ‘tomarán algunas medidas, que están en plena evaluación, adicionales para contener la pandemia del Covid-19. Ya hemos anunciado que no se podría poder circular ni en Navidad y Año Nuevo luego de la 1 de la mañana. De tal manera que no se piense que puede haber fiestas allí hasta las cinco o seis de la mañana. De acuerdo a cómo marchen las cifras de la pandemia tendremos que tomar algunas decisiones un poco más restrictivas en relación con la movilización de la gente’.