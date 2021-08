El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, negó tener algún tipo de investigación o condena en su contra por algún tipo de acto terrorista, en respuesta a la difusión de atestados policiales que lo implican en hechos ocurridos entre los años 1980 y 1981 en Ayacucho.

“Con un atestado policial se pretende condenar más allá de la justicia porque en el país tenemos un Poder Judicial, existe un Ministerio Público. Se supone que si se hubiese encontrado responsabilidad producto del atestado policial, hubiese sido condenado, hubiese purgado prisión”, dijo ante la prensa.

Según informó El Comercio, el ministro aparece vinculado a atentados de Sendero Luminoso junto a los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huarancca y Edith Lagos Los documentos mencionan a Maraví como “no habido” en relación a presuntos delitos que implicaron delitos que implicaron incendios, asalto a mano armada, rebelión, terrorismo, falsificación de documentos y otros ilícitos.

Declaraciones del ministro Maraví

“Estamos hablando de un caso de hace 40 años donde obviamente el Estado ha estado en una lucha contra la subversión y muchos ciudadanos, como yo seguramente, han sido involucrados en investigaciones, pesquisas, seguimientos, labor de inteligencia. Está bien que se haga, pero tenemos que informar completo a la población. ¿En qué quedó? Yo estoy libre de todos esos atestados. Estoy libre y he hecho mi vida”, manifestó.

El titular del Ministerio de Trabajo aseguró que ha podido hacer su vida con tranquilidad desde la década de 1980 sin que haya sido detenido o intervenido por algún tipo de investigación.

“Obviamente estoy rechazando todas estas imputaciones. En un atestado policial por supuesto se procesa información que luego tiene que ser contrastada, llevada a nivel de la justicia y ahí se tiene que determinar, con el accionar del Ministerio Público la responsabilidad penal. No han encontrado nada. Aquí existe un odio, toda aquella persona incluida en un atestado policial para la ultra derecha es culpable”, acotó.





Posible renuncia al gabinete

Iber Maraví manifestó que todos los ministros pueden renunciar en cualquier momento, pero rechazó que estas acusaciones en su contra en base a atestados policiales sean considerados como un motivo valido para criticar su permanencia en el gabinete.

“La renuncia, no solo de Iber Maraví o cualquier ministros, siempre es una posibilidad, pero por encima está la decisión de un presidente de la República que es el que decide si continúa o no dándole la confianza a alguien”, señaló.

“Pero yo no puedo aceptar que este sea un motivo para que cierta prensa pretendan presionar o hacer ver al país como que es suficiente para obligar a Iber Maraví para que renuncie porque estoy demostrando que no tengo ninguna sentencia firme, consentida, no tengo siquiera un proceso de investigación”, añadió.