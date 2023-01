SORPRENDENTE. El ministro del Interior, Vicente Romero, se pronunció sobre la intervención de la Policía Nacional a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el último sábado 21 de enero con tanques. Según el titular del sector, no tenía conocimiento que los efectivos iban a ingresar a la fuerza al recinto universitario, donde se encontraban manifestantes.

Cabe precisar que cientos de protestantes permanecían en las instalaciones de la UNMSM, donde pernoctaron al interior a fin de ser parte de la ‘Toma de Lima’. El ministro del Interior desconoció lo sucedido.

“No hubo la decisión política porque esa fue una decisión netamente de la Policía que ha tenido. Yo me he enterado cuando he estado viendo la intervención por televisión . Por delito de flagrancia lo han realizado”, declaró a Exitosa.

Ante estas declaraciones, el periodista Nicolás Lúcar le increpó por desconocer la labor de la Policía Nacional cuando liderar el Ministerio del Interior.

“ Una cosa tan delicada cómo no se le notifica al ministro del Interior con los efectos políticos que eso puede tener ”, acotó. Vicente Romero agregó ante ello que ya ha “solicitado un informe al respecto”.

POLICÍA CONSUELA A MUJER QUE LLORA POR INTERVENCIÓN

Luego que la Policía Nacional ingresara forzadamente a la sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para expulsar a varios manifestantes que habían tomado el campus universitario, un emotivo momento se ha viralizado. Una mujer que llora desconsoladamente por sus familiares intervenidos y un efectivo policial que la abraza.

La madre de familia Luz María Torres fue entrevistada por Latina Noticias debido a que seis familiares suyos fueron intervenidos en San Marcos. La mujer mostró su preocupación por el caso, asegurando que no han hecho daño a nadie pues solo son personas humildes.

“Tengo mis sobrinos, una tía que ha venido de Juliaca, tengo primos a los que han matado a dos y por eso vienen a reclamar la justicia . Son gente humilde, le han recibido y alojado, pero qué de malo están haciendo con alojarse, son seremos humanos como nosotros . No están haciendo nada malo, solo están alojado a gente humilde. Muchos solo hablan quechua, no saben defenderse ni expresarse”, dijo.

