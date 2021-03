Daniel Salaverry, candidato presidencial de Somos Perú para las Elecciones 2021, ‘troleó' a Jaime Chincha cuando le preguntó por qué el expresidente y postulante al Congreso de la República por su partido, Martín Vizcarra, aparece en el spot antes que él.

“Una observación: en varios de los spots suyos han puesto a Vizcarra primero y a Salaverry segundo cuando es natural que el candidato presidencial es el que tenga el destaque. No sé si es un error de edición”, comentó el periodista en RPP Noticias.

“No es ningún error de edición. Lo que pasa que yo la tengo más grande, mi apellido es más grande, entonces por un tema de diseño tipográfico nos pareció interesante”, contestó Daniel Salaverry.

Al escucharlo, Jaime Chincha hizo varios gestos de sorpresa, sobre todo, cuando el candidato presidencial de Somos Perú dijo que “yo la tengo más grande”.

Daniel Salaverry también dijo que no le interesa que su apellido esté después que el de Martín Vizcarra, considerando que “hay algunos candidatos que tienen complejo de inferioridad y que se pueden sentir disminuidos, pero no es mi caso”.

SALAVERRY SE PELEA CON VENEZOLANO

El candidato presidencial Daniel Salaverry, del partido Somos Perú, ha protagonizado un nuevo episodio xenófobo contra un migrante venezolano en la Avenida Tacna, en el Centro de Lima.

En un video que circula en redes sociales, se observa cómo el político confronta, insulta y amenaza a un ciudadano venezolano. “¿Crees que te tengo miedo? ¿Qué crees, que estás en tu país, huevón? No te tengo miedo, baboso de mierda”, grita el candidato, quien desciende de su camioneta para ‘pechar’ al migrante.

“Échame pa’ Venezuela, mamagüevo”, le increpa el extranjero también alterado.

“Los voy a expulsar a todos. Delincuente de mierda”, replica Daniel Salaverry, quien se encuentra en el rubro ‘otros’ en las encuestas y pretende arrastrar votos recurriendo a la xenofobia, que en los últimos meses se ha instalado en la sociedad peruana.

JAIME CHINCHA SE SORPRENDIÓ AL ENTERARSE QUE ALIANZA REGRESA A LA LIGA 1

Jaime Chincha, periodista de RPP, tuvo una insólita reacción al escuchar la noticia del fallo del TAS que le daba la razón al club Alianza Lima en su pedido de regresar a la primera división del futbol peruano.

Jaime Chincha, incrédulo inicialmente, le pidió al periodista encargado de informar lo que sucedió con Alianza que vuelva a a explicar que era lo que realmente sucedió con el club íntimo.

“¿Qué? Repite por favor la noticia. No entiendo nada”, dijo Jaime Chincha con cara de asombro al escuchar que el parodista deportivo de RPP daba detalles del fallo del TAS.

“¿Cómo es que mágicamente Alianza retrocede en el tiempo y tiene los puntos que no tuvo. Te lo digo por tercera vez, no entiendo”, agregó Jaime Chincha que no salía de su asombro con la noticia.

TROME | Jaime Chincha se queda impactado al escuchar que Alianza Lima volvería a primera división

