Pedro Angulo Arana, jefe de Gabinete de la mandataria Dina Boluarte, dijo que el tema del adelanto de elecciones es un tema que compete al Parlamento, y no al Ejecutivo, pues la presidenta está cumpliendo con el mandato constitucional.

En declaraciones a Latina, recordó que actualmente hay dos iniciativas en el Parlamento que proponen recortar el mandato tanto del presidente como del Congreso.

“La presidenta es consciente que el tema del adelanto de elecciones principalmente corresponde al Congreso de la República, el tema ya se está debatiendo y hay propuestas, una de la congresista Susel Paredes, el tema está en manos del Congreso, ella está cumpliendo su deber constitucional ,la Constitución la obliga a asumir”, aseveró.

Al ser consultado sobre las declaraciones dadas por Boluarte Zegarra según las cuales renunciaría en caso de que Pedro Castillo fuera vacado, el flamante presidente del Consejo de Ministros explicó que se trata de momentos diferentes.

“Aparentemente ella hizo una expresión de solidaridad, pero no en el contexto de golpe de Estado, ella manifestó su contrariedad con la medida del golpe de Estado, que no contó con la aprobación de su Consejo de Ministros que ella además no integraba. Son contextos diferentes”, refirió.

Finalmente, anunció que próximamente la presidenta Boluarte tomará juramento a los titulares de las carteras de Trabajo y Transportes y Comunicaciones, para así completar el Gabinete.