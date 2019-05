Ex trabajadora de Jorge Castro denuncia amenazas contra su vida tras denuncia por recorte de salario

Paola Alave Quispe , ex trabajadora del congresista de izquierda Jorge Castro , denunció que recibe amenazas y que solicitó garantías para su vida, luego que hiciera público el recorte de su salario mientras trabajó en el despacho del legislador..

“He sido amenazada, no quiero revelar el nombre porque es muy delicado. Quiero ser fuerte en esta denuncia y lo voy a ser, por tal motivo he solicitado el día de ayer en la mañana garantías para mi persona”, indicó en Canal N.

Como se recuerda, Paola Alave Quispe trabajó con Jorge Castro desde setiembre del 2016 hasta este año. Según aseguró en un informe de ‘Cuarto Poder’, pagó con su sueldo 300 soles mensuales durante siete meses por el alquiler de la primera oficina descentralizada del congresista en Tacna.

Posteriormente esta se trasladó a un local de propiedad de Castro, donde ella pagó los servicios de luz, agua, internet, mantenimiento, entre otros.

Tras esta denuncia, la ex trabajadora aseguró que ha recibido amenazas por lo que hizo un llamado de alerta a las autoridades y al Congreso de la República.

“Hago un llamado a la ministra de la Mujer, a la Comisión de Ética del Congreso, a todas las entidades y congresistas que dicen que luchan contra la corrupción”, dijo.

El pasado lunes, Jorge Castro negó estar involucrado en el cobro de diezmos e indicó que no autorizó el alquiler de ninguna oficina en Tacna. “Yo soy categórico, no he pedido ningún diezmo ni nada por el estilo”, afirmó en RPP.

“Los señores han aportado voluntariamente, yo tampoco lo sabía, a raíz de estos problemas que se han presentado me han indicado que sí hay aportes para algunas actividades que ellos realizan como en cualquier oficina pública o privada, yo no tengo nada que ver con eso”, agregó.