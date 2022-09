El presidente del Congreso, José Williams, consideró que la permanencia de Harvey Colchado al mando de la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior es una garantía de que las investigaciones se realizarán de manera adecuada.

En diálogo con la prensa, dijo que es necesario que el titular de la cartera, Willy Huerta, dé explicaciones sobre el memorándum que separaba a Colchado de su puesto, y que posteriormente fue dejado sin efecto.

“Harvey Colchado es garantía de que la investigación se va a hacer como corresponde, no me parecía que se le hubiera retirado, espero que haya sido un malentendido, no es conveniente que el salga, necesitamos garantía de transparente”, dijo.

“Es necesario que [el ministro Huerta] dé una explicación, para la policía no es buena señal que eso pase, entrar en eso es meterse en problemas, para qué hacerlo”, añadió.

En otro momento, Williams Zapata dijo estar dispuesto a conversar con el presidente Pedro Castillo, quien esta mañana lo invitó a entablar diálogo. “Obviamente la comunicación entre los poderes es lo que corresponde, es muy importante el respeto que debe haber entre poder y poder, le cursaré invitación para que pueda concurrir al Congreso”, señaló.

Williams, legislador de Avanza País, fue electo como presidente del Congreso este lunes luego de superar en segunda vuelta a Luis Aragón, de Acción Popular, por 67 votos a 41.

VIDEO RECOMENDADO

Congreso TV: Declaraciones de José Williams