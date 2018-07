Juez César Hinostroza coordina una reunión con la “Señora K” en nuevo audio ¿De quién se trata? | VIDEO

Nuevas revelaciones. Un nuevo y polémico audio revela las coordinaciones del juez supremo César Hinostroza con un interlocutor para pactar una reunión con la “señora K”.

El programa Panorama publicó en sus redes sociales el audio donde se le escucha al magistrado mantener una charla en las que se mencionan a una "señora K” “de la fuerza número 1”.

"Me llamó la señora y quiere mañana a la 1 juntarse unos minutitos con ud. en mi casa", se le escucha decir al interlocutor.



César Hinostroza responde dudoso: " ¿Cuál señora, hermano? Así, en forma genérica, ¿señora qué?".



" K , la que fue Ud. fue a su casa y le dio, caramba, la de... caramba... la fuerza número 1 " , agregan del otro lado del teléfono.



"La señora, no sé quién será, ¿a qué hora sería mañana?", reitera el juez. El intermediario añade: "A la 1, es la caramba, cómo le digo... con la K".



"Ah, ya, ya, ya. Ya te entiendo. Mañana a la 1. Bueno, tendré que entonces suspender una reunión. A mí me gustaría que sea a las 11, pregúntale si puede ", agrega el juez.

PARA EVITAR SUSPICACIAS



La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se manifestó a través de su cuenta de Twitter para 'desconocer' cualquier tipo de relación con lo mencionado en el audio.



“#ParaEvitarSuspicacias. Sobre el audio de Panorama en el que se habla de "La Señora", de "K" o de "La Fuerza N°1" dejo claro que desconozco tal coordinación y que #NoExistióReunión” , escribió