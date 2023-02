Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, reiteró su posición de no postular nuevamente a la presidencia en caso se adelanten las elecciones. No obstante, criticó que en el Congreso no aprueben el proyecto para superar la crisis política.

“ Si hay un adelanto de elecciones, yo no voy a ser candidata presidencial, pero lo que no puede ocurrir es mirar de costado. Lo que no puede ocurrir es que no se encuentre una salida y hago una invocación a los partidos políticos que defienden la democracia que tratemos de encontrar esa solución”.

“ Y si ponen como excusa la fecha, el presidente del Congreso puede también ampliar la legislatura. El pueblo peruano va a poder sacar sus propias conclusiones y juzgar a cada grupo político por cómo han votado”, sostuvo Fujimori en los exteriores de Palacio de Gobierno.

Keiko Fujimori participó en una reunión con la presidenta Dina Boluarte como parte de la ronda de diálogo con los partidos políticos y reiteró su postura en que la mejor solución a la crisis actual es un adelanto de elecciones para este año.

“ La salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023. Postura que he señalado en varias oportunidades desde meses atrás y que en las votaciones se ha visto la posición de los congresistas de Fuerza Popular”.

“Sin embargo, se ha visto una extraña coincidencia entre los extremos como la derecha e izquierda, que lamentablemente boicoteó la salida, poniendo excusas como la Asamblea Constituyente o poniendo pretextos queriendo supuestas reformas”.

Declaraciones de Keiko Fujimori 15/02/23

