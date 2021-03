La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, concedió una entrevista al programa de Milagros Leiva (Willax TV), donde habló de todo un poco.

Al ser consultada sobre lo manifestado por su rival electoral Verónika Mendoza (Juntos Por el Perú), sobre que hay que ponerles límites a la prensa, la hija mayor del exmandatario Alberto Fujimori dijo que no comparte esa idea.

“A mí me han dicho de todo y jamás me he ido encima de un medio de prensa. Creo en la autorregulación”, precisó Keiko, quien señaló que su otro rival electoral César Acuña (Alianza Para el Progreso) le hace un favor al periodista Christopher Acosta cuando lo demanda por utilizar la frase ‘Plata como cancha’ en su libro.

Precisamente, al referirse a la citada frase, la aspirante presidencial del fujimorismo señaló: “Lo único que tengo como cancha, son las investigaciones que hay en mi contra… He sido 20 años investigada”, señaló tajantemente.

Asimismo, Keiko sostuvo que percibe una obsesión hacia su persona de parte de un fiscal (se refiere a José Domingo Pérez) del Equipo Especial Lava Jato. Exigió que los integrantes de este grupo solamente hagan bien su trabajo.

También se refirió Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, de quien reiteró que por su propia boca caerá en las encuestas.

En otro momento, Keiko afirmó que espera llegar a reconciliarse con su hermano menor Kenji Fujimori. “Esto llegará en su debido momento”, indicó la lideresa del ‘partido naranja’.

HABLA EXPROCURADOR

De otro lado, el exprocurador César Azabache sostuvo que la acusación que se ha presentado en contra de Keiko no puede ahora generar protesta, porque ella sabía que estaba bajo investigación y que su caso estaba atrasado.

De esta manera, cuestionó las declaraciones de la candidata presidencial de Fuerza Popular, quien refirió que la acusación que presentó el fiscal Pérez, en la que se pide 30 años y 10 meses de prisión, busca interferir en su campaña electoral.

“En efecto, desde varios sectores hemos pedido que esta acusación se presente hace mucho tiempo y creo que la propia defensa de la señora Fujimori ha dicho esto antes. De modo que la acusación finalmente se haya presentado no puede ahora producir protestas. La señora Fujimori sabía que estaba bajo investigación y que su caso estaba retrasado. Entonces, ella es causante del overlap por la que ahora reclama”, precisó Azabache, quien brindó declaraciones al programa ‘No hay derecho’, de Ideeleradio.