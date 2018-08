Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se habría reunido con el suspendido juez supremo César Hinostroza en la casa de la excandidata presidencial, según un colaborador eficaz, aunque ella respondió, a través de su cuenta de Twitter que la estaban difamando con esas aseveraciones.



Según La República, el testigo protegido declaró ante el Ministerio Público que la reunión entre Keiko Fujimori y César Hinostroza se llevó a cabo en mayo pasado.

Según esta versión, primero César Hinostroza se reunió con el congresista Héctor Becerril en la casa de Antonio Camayo entre el 3 y 4 de mayo, y días después se encontró con Keiko Fujimori en el domicilio de la lideresa del fujimorismo, habiendo tratado "diversos temas de política".

El colaborador eficaz reveló a la Fiscalía que en esta segunda reunión de César Hinostroza, donde participó Keiko Fujimori, intervino el congresista Miguel Torres, a través de una llamada telefónica.

En un audio se le escucha a César Hinostroza hacer mención a una tal "Señora K" de la "Fuerza número 1". En aquella oportunidad Keiko Fujimori negó cualquier reunión con el suspendido juez supremo.

Martín Vizcarra habla sobre reunión con Keiko Fujimori. Video: América Noticias

Por su parte, Keiko Fujimori negó haberse reunido con César Hinostroza, mucho menos haberle solicitado al congresista Héctor Becerril que coordinara dicha cita en mayo pasado.

"Una supuesta referencia a mi nombre, un supuesto dicho en una conversación de terceros no escuchada sirven de instrumentos para una difamación!", escribió Keiko Fujimori en su cuenta de Twitter.

"Nunca he recibido a ningún juez. Nunca me he reunido con el juez (César) Hinostroza. Nunca le he solicitado a Héctor Becerril que coordine tal reunión. #BastaDeMentiras", sentenció Keiko Fujimori tras la difusión de la información.

Keiko Fujimori aseguró que la están difamando. (Foto: Twitter) Keiko Fujimori aseguró que la están difamando. (Foto: Twitter)

