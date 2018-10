Sachi Fujimori , la tercera hija de Alberto Fujimori y Susana Higuchi, ha salido al frente tras la anulación del indulto de su padre y la orden de detención preliminar de su hermana Keiko Fujimori. La arquitecta de la familia conversó en exclusiva con Milagros Leiva y se quebró al considerar la semana pasada como la 'peor de su vida'.

"Esta última semana, que le quiten la libertad a mi padre y a mi hermana. Explicarle a mis sobrinitas... ¿cómo les explicas a un par de niñitas todo lo que está sucediendo. De verdad muy duro todo. Lo es y lo sigue siendo", declaró Sachi Fujimori en ATV Edición Matinal.

La tercera hermana de Keiko Fujimori contó como están las hijas de su hermana. La mayor, Kiara, se encuentra fuera del Perú pues fue a representar al Perú en Argentina por el Campeonato Sudamericano de Críquet. Sin embargo, la niña de 10 años se encuentra 'destrozada' por su mamá.

"Kiara está destrozada, está destrozada. Felizmente tenía este campeonato sudamericano de críquet. Se fue representando al Perú y enbuenahora para que no esté ahorita tan cerca de todo estos problemas y se ha ido a Argentina. Ella es la más grandecita y entendió lo que está sucediendo", indicó Sachi Fujimori.

Al hablar de su sobrina, Kaori (8), la hermana de Keiko Fujimori no pudo aguantar las lágrimas pues la pequeña le preguntó si su mamá iba a estar bien pronto. Sachi le respondió que sí, pero francamente desconoce lo que sucederá con la lideresa de Fuerza Popular.

"Kaori lo ha asimilado mucho, pero entro al cuarto de mi hija, en donde estaban jugando las dos. Kaori estaba solita, cabizbaja. Le pregunto: '¿Qué pasa Kawichi?' y me mira y me dice: 'Tía, ¿mi mamá va a estar bien?' 'Sí', le dije, pero con mucha pena porque de verdad no sé qué va a suceder", finalizó quebrada Sachi Fujimori.

Sachi Fujimori llora por Keiko Fujimori

