Leyla Chihuán dice que su sueldo de congresista de S/ 15,600 no le alcanza para su 'ritmo de vida'

Leyla Chihuán sigue en el ojo de la tormenta. Y es que después de que protagonizara un video donde un usuario de Facebook le reclama por el blindaje de César Hinostroza, además de la filtración de los chats de 'La Botica, la congresista de Fuerza Popular brindó unas declaraciones que, más que seguro, generarán indignación.

En entrevista para Radio Exitosa, Leyla Chihuán aseguró que su motivación para estar en el Congreso no es económica. Es más, indicó que estaría dispuesta a trabajar 'ad honorem' ya que 'no vive enteramente de lo que gana en el Congreso'.

"Yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso", aseguró Leyla Chihuán.

"Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país", agregó la congresista de Fuerza Popular, Leyla Chihuán.

Leyla Chihuán dice que sueldo de congresista no le alcanza. Video: Exitosa

Cabe indicar que los 130 congresistas del Perú reciben 14 sueldos de 15.600 soles (unos 4.700 dólares). Además, también cobran otras sumas por "gastos de representación" como los 7.617 soles (unos 2.300 dólares) para viajes y 2.530 soles (unos 760 dólares) para viáticos, entre otros conceptos.

Leyla Chihuán fue criticada esta semana por una conversación de chat denominada 'La Botica', donde ella, junto con otros congresistas de Fuerza Popular, elaboran una campaña de desprestigio contra el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez.