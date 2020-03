La integrante de la Comisión Permanente Luciana León aseguró este jueves que no tiene “ningún temor” frente a las investigaciones fiscales en su contra por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los intocables ediles.

León, quien por estas investigaciones fue expulsada del Partido Aprista Peruano, dijo estar tranquila debido a que tiene “la confianza” en que “todo se va a aclarar”.

“Vengo colaborando con la fiscalía desde un inicio. Estoy asistiendo a todas las citaciones, soy la primera interesada en que esto se esclarezca cuanto antes y no tengo ningún temor. La verdad me acompaña y estoy con mucha tranquilidad porque estoy segura que la verdad va a salir a la luz”, sostuvo en diálogo con la prensa a su llegada al Parlamento para la última sesión de la Comisión Permanente.

Luciana León reiteró su disposición de atender a todas las citaciones que el Ministerio Público requiera y descartó que vaya a hacer uso de alguna de las prerrogativas que tiene para no hacer frente a las investigaciones en su contra.

“Soy la primera interesada en que se levante mi inmunidad, no me voy a cerrar a ninguno de estos beneficios que se tienen. Soy la principal interesada en que esto se esclarezca y en todo momento he estado colaborando con la fiscalía, he estado atendiendo a todas las citaciones”, manifestó.

Luciana León está siendo investigada en la Fiscalía de la Nación por presuntamente haber recibido pagos desde la Municipalidad de La Victoria a cambio de lograr contactos con ministerios que tenían a su cargo la aprobación de obras en este distrito, en el caso conocido por el nombre de la organización criminal Los Intocables Ediles.

“Son denuncias muy delicadas las que se vienen diciendo respecto a mí, pero estoy segura que todo se va a esclarecer y que todo lo que se viene diciendo de mí se va a aclarar”, agregó.

Finalmente, la integrante de la Comisión Permanente se abstuvo de brindar mayores declaraciones respecto a las investigaciones en su contra porque le “han pedido guardar reserva” del proceso.