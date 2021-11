El analista político Luis Benavente calificó como “fracaso rotundo” y llamó “los cien días perdidos” a los primeros tres meses de gobierno de Pedro Castillo. Señaló que la gestión del profesor se ha caracterizado por los constantes errores, desde la conformación de su gabinete de ministros, así como el constante enfrentamiento con el Congreso.

“El presidente Castillo ha dado muestras de que no está capacitado para el cargo. Eligió a ministros cuestionados, no habla con la prensa, es un presidente ‘mudo’, solo gobierna desde el Twitter, se enfrenta todos los días al Congreso, tiene a un ministro de Economía con ideas trasnochadas como el de subir los impuestos, el dólar sube, los alimentos están caros, y lo peor es que no hay empleos”, dijo a Trome.

Asimismo, el director de Vox Populi advirtió que en los próximos días el gobierno podría tomar nuevas medidas que perjudiquen a la población.

“Hay que estar alertas porque parece que en Palacio de Gobierno han tomado la decisión de girar hacia la izquierda radical, mira como a las empresas mineras los atacan y el Ejecutivo no hace nada, parece que hay complicidad con el gobierno, cuidado con que impulsen con más fuerza el cambio de Constitución que es el plan de campaña de Perú Libre, esto no beneficiará a la población y enfrentará a los peruanos”, agregó.

PRINCIPIANTES

Por su parte, el experto político Omar Awapara enfatizó que el actual gobierno “más que uno de comunistas, es una gestión de principiantes” que no saben qué hacer.

“Lo que ha predominado en estos cien días es la torpeza, ineptitud, inhabilidad, falta de manejo, de liderazgo. Creo que es un reflejo de lo amateur que es este gobierno, más que un gobierno de comunistas es un gobierno de principiantes que se han encontrado con la presidencia y no saben qué hacer”, acotó.

FIRMADOS

Alejandro Muñante (congresista): “Han sido cien días de desorden, caos y la población lo paga porque no hay empleo”

Ruth Luque (congresista): “Con el voto de confianza otorgado al gabinete Vásquez, recién veremos en unos meses los resultados positivos”

Patricia Chirinos (congresista): “Han sido cien días de gobierno que en realidad ha estado hasta el cien. Pésima gestión de Perú Libre”

Aníbal Torres (ministro): “¿El fracaso de los 100 días? Falso. Es el fracaso de 200 años de improvisación y corrupción en el Perú”

Alejandro Aguinaga (congresista): “Han pasado cien días de gobierno y yo le pregunto al presidente Castillo. ¿Cuándo empezará a trabajar?”