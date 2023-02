El director de Vox Populi, Luis Benavente Gianella, calificó como ‘una actitud irresponsable, irrespetuosa con las comisiones del Congreso, y también es una burla contra el Parlamento y el Perú’, la decisión del vacado expresidente Pedro Castillo de no presentarse ayer ante la Comisión de Fiscalización y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ante esta última para responder como testigo por el golpe de Estado que perpetró.

En sesiones virtuales, Eduardo Pachas, abogado de Castillo, se negó de forma reiterada a encender la cámara para que su defendido, quien está recluido en el penal de Barbadillo, sea visto por los parlamentarios y así se demuestre que estaba presente. Héctor Ventura, titular de Fiscalización, señaló que funcionarios del Inpe le informaron que el exmandatario no estaba conectado a la sesión (por el caso Anguía), cuando su defensa había asegurado que sí lo estaba.

En diálogo con Trome, Benavente remarcó que: “Una persona que está siendo investigada, procesada, no puede exigir unas ‘reglas de juego’ en una investigación para su beneficio, porque eso es una falta de respeto”.

Asimismo, recordó que “cuando Castillo era presidente, nunca dio muestras de querer colaborar con la justicia. Hubo citaciones de la Fiscalía a las que no iba”, lo cual consideró lamentable, ya que “la regla de oro de todo político es siempre colaborar con la justicia y él no lo ha hecho”.

En ese sentido, el también analista político enfatizó que “cuando un investigado no acude a declarar es porque no tiene cómo defenderse, y Castillo no tiene cómo defenderse, por eso busca artilugios para salvarse”.

LO BUSCARÍAN

En conferencia de prensa, Héctor Ventura dijo que su comisión decidirá en los próximos días si acuden al penal de Barbadillo para obtener las declaraciones de Castillo. “Que él pretenda venir al Congreso de la República es un imposible jurídico y no lo vamos a permitir”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Dina Boluarte convocó a los líderes políticos al Palacio de Gobierno para encontrar una solución a la crisis del país

Rosangella Barbarán rompe su silencio tras denuncias de viaje de fin de Año pagado por el Congreso

Juliana Oxenford sobre Keiko Fujimori: “Si postula contra Pikachu, Ksimerito o Bob Esponja le vuelven a ganar”