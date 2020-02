El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio aseguró este martes, durante la audiencia de evaluación del pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, que la hipótesis de la fiscalía de que presuntamente dirigió una organización criminal “está bastante jalada de los pelos”.

El exburgomaestre destacó, asimismo, que su gestión a cargo de la Municipalidad de Lima es la que "más ha hecho obras" y pidió disculpas si ha lastimado a alguien con estas investigaciones en su contra.

"Voy a comenzar pidiendo disculpas si he lastimado a alguien, no ha sido a propósito. Me acabo de enterar de que integraba una organización criminal, creo que eso está bastante jalado de los pelos", sostuvo en su intervención.

"Somos la gestión que más ha hecho obras, ahí están nuestros hospitales nuestras escaleras, nuestras lozas deportivas, hechas y financiadas por nosotros, eso no se hace así no se trabaja con honradez. Eso se ha sacado con trabajo y con honestidad", señaló.

En esa línea, Castañeda Lossio pidió que se le pregunte a los ejecutivos de las constructoras a cargo de las obras realizadas durante su gestión si él “les ha pedido algo alguna vez”

Finalmente, exalcalde de Lima indicó que no se excusará en su estado de salud ante el requerimiento del Ministerio Público.

"Si tengo que soportar el dolor por hacer obra, pues que así sea", remarcó.

La fiscal Milagros Salazar, del equipo especial Lava Jato, le imputa a Castañeda Lossio los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal.

Tanto el exburgomaestre como José Luna Gálvez y Giselle Zegarra son imputados como parte de una trama para recibir pagos ilícitos de la empresa OAS por los que se pide 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Tras culminar la audiencia, la jueza María de los Ángeles Camacho indicó que “requiere de un plazo razonable” para dar a conocer su fallo. “El día viernes 14 de febrero a las 10 a.m. se conocerá la decisión final de este órgano jurisdiccional.