Por: Johnny Valle

Si ninguna artimaña política se interpone, en cinco meses estaremos escogiendo democráticamente a nuestro próximo presidente. Un análisis agudo y fresco, en tiempos turbulentos, nos brinda la politóloga María Alejandra Campos sobre la coyuntura política y pone en la mira a los principales candidatos de las futuras elecciones.

María Alejandra, ¿el presidente Martín Vizcarra se merece la vacancia?

Yo soy de la idea de que la Constitución ya establece que se investigue a los mandatarios al final de su periodo y me parece que a cinco meses de las elecciones esa es la salida más lógica. No creo que se justifique la vacancia.

Supongamos que la vacancia se logre, ¿imaginas a Manuel Merino como presidente de la República?

Manuel Merino es el presidente de un Congreso cuya bancada más votada tuvo el 8% de los votos emitidos. O sea, es el presidente de nadie, básicamente. Me parece que sería un golpe más a nuestra alicaída democracia porque nuestra ciudadanía percibiría al presidente como una autoridad que es cero representativa, y eso lo único que hace es que se desencanten más del tema político.

¿Cuáles son las consecuencias que sufre nuestro país por toda esta turbulencia política?

La consecuencia principal es mayor apatía de la ciudadanía. En lugar de que la ciudadanía se indigne, lo que logras es que se aleje. Y cuando la ciudadanía se aleja del poder, el poder puede hacer lo que se le dé la gana.

POPULARIDAD

A pesar de esta situación, Martín Vizcarra sigue gozando de popularidad, ¿por qué?

Porque tiene pésimos enemigos. Siempre tiene un enemigo que hace el favor de darle la oportunidad de salirse del foco y poner al otro.

¿Tener a un presidente contra las cuerdas garantiza unas futuras elecciones limpias?

Sí, yo creo que no tiene nada que ver. Las elecciones limpias y transparentes están aseguradas en el Perú desde el 2001. No veo ningún riesgo de que se trate de manipular el proceso electoral.

¿No crees que existan intereses para que alguien cercano a Vizcarra asuma la próxima presidencia?

No. ¿Quién es cercano a Vizcarra? Vizcarra no tiene círculo, no hay nadie cercano a Vizcarra que no esté investigado, preso o en algún tipo de problema judicial.

Bueno, se habla de Julio Guzmán o incluso del mismo George Forsyth…

¿Te parece que son cercanos a Vizcarra?

VARIAS BANCADAS

¿No le convienen al presidente algunos candidatos que no vayan a ser mano dura con él cuando deje el poder?

Ahí hay tres cosas: Uno, el presidente no dirige el Poder Judicial. Dos, Vizcarra no tiene ninguna relación con ningún partido político porque no le dio la gana. Tres, la mano dura en temas de investigación a políticos depende más del Congreso que del presidente. No importa quién sea presidente, sino qué grupo tenga la mayoría. Y la mayoría la va a tener una diversidad de bancadas que van a estar en contra de Vizcarra... Vizcarra sí o sí está fundido para el 2021.

¿Lo ves preso?

Yo lo veo en una investigación bien seria. No sé si preso, pero sí lo veo complicado.

Ahora, ¿cuáles son los intereses que se tejen detrás de la vacancia?

Creo que es el poder por el poder. Esas ganas de aferrarse a la curul y tener una ‘chacrita’ un poquito más grande. Algo innecesario, insostenible, algo que le va a salir el tiro por la culata al Congreso, porque lo único que logran es que la opinión le tenga más tirria.

¿Le crees a Vizcarra cuando se defiende de las acusaciones de corrupción?

No, porque su defensa es el ataque del que lo acusa. Eso me genera sospecha.

POCO INTERÉS

A cinco meses, ¿cuál crees que es la sensación de los ciudadanos frente a las elecciones?

Creo que hay muy poco interés y eso se nota. Si sumas los porcentajes de intención de voto de los tres primeros (candidatos) no llegan ni a 40%. En todos los procesos electorales de este siglo, los tres primeros concentraban al menos el 70% de los votos. Así de grande es el desinterés. A nadie le importa.

¿Cuál sería la percepción de la población al tener posiblemente un sexto presidente preso?

Mira, el Perú actualmente –según el Latinobarómetro- es uno de los países de Latinoamérica que menos apoya la democracia. Creo que esa actitud se incrementaría si es que Vizcarra termina preso. No nos va bien ni en izquierda, derecha, centro, electos o no electos, igual terminan presos.

¿Qué tiene que pasar para que la gente tome conciencia de que estamos a menos de medio año de elegir a nuestro futuro presidente?

Creo que es muy difícil que la gente se enganche. Lo que tendría que pasar es que un ‘malo’ suba al primer lugar y que haya una amenaza. Porque cuando hay una amenaza, entonces el resto se agrupa en torno a la otra alternativa. Lo que ha pasado toda la vida con el antifujimorismo, o lo que pasa con la derecha y sube Verónika Mendoza, y todos corren hacia PPK. Ahorita todo lo que está arriba es George Forsyth.

‘KEN’

¿Qué posibilidades le ves a Forsyth?

Yo creo que Forsyth tiene más posibilidades de lo que cree la gente. Forsyth tiene cero experiencia, pero a la vez casi no tiene nada de malo. No ha sido investigado por el caso Lava Jato, no tiene ninguna acusación seria de corrupción, es conocido, ha sido arquero y, bueno pues, podría ser el ‘peor es nada’.

Eres de las pocas analistas que creen que tiene posibilidades, porque muchos aseguran que se va a ‘desinflar’ en el camino…

O sea, creo que es probable que se desinfle porque es muy inexperimentado, pero también creo que es probable que un grupo de la población diga ‘pa’ lo que hay, no está tan mal'.

¿Quién crees que podría ser su principal rival?

Creo que de la parrilla de opciones hay tres candidatos que tienen posiciones interesantes: Forsyth porque está primero y es el candidato a vencer. Verónika Mendoza porque me parece una buena candidata, tiene un paquete de cualidades que la hacen marketeable: es joven, es mujer, no tiene acusaciones de corrupción, es de izquierda, entonces puede tener un discurso más cercano a lo que quiere escuchar la población, habla quechua y es muy hábil en comunicar. A pesar de que ahora está muy baja, creo que tiene potencial para subir...

"Forsyth tiene cero experiencia, pero a la vez casi no tiene nada de malo". (Foto: GEC)

¿Quién más?

Mira, incluso después de la ‘achicharrada’, creo que Julio Guzmán es otro buen ‘peor es nada’. Él puede aprovechar la falta de oferta política para que la gente diga ‘ya pues, será Julio Guzmán’.

Justo te iba a preguntar por él, ¿no crees que está muy fresca esa maratónica escapada que protagonizó cuando se incendiaba el departamento de su amiguita? ¿Le jugará en contra?

Totalmente, le juega en contra. Por eso tiene un dígito de intención de voto, pero cuando falten dos semanas para las elecciones y siga Forsyth primero y los siguientes, Urresti y Keiko con 5%, creo que puede haber un buen grupo de indecisos que digan ‘ya pues, bueno, Guzmán’. Es un poco lo que pasó con Jorge Muñoz en las elecciones por la alcaldía de Lima.

DE SOTO

¿Cómo ves a Hernando de Soto?

Tiene un porcentaje pequeño, que en el mundo de los ‘enanos electorales’ parece interesante. Pero creo que ese es su techo.

¿Por qué?

Porque no es un tipo carismático, porque tiene un discurso extremista. Y porque creo que va a cometer muchos errores. Es un mal comunicador.

¿Daniel Urresti?

Yo pensé que tenía potencial, pero después de un ciclo en el Congreso no ha logrado subir un punto, de hecho ha bajado y más exposición que el Congreso no va a tener. Entonces, intuiría que a la opinión pública no le interesa lo que Urresti tenga que decir.

KEIKO FUJIMORI

¿Por qué no despega o no cala en la población?

Porque cometió el error de ser congresista... Keiko, por ejemplo, fue congresista pero no trabajó, se la pasó fuera del Congreso la mitad del tiempo. Urresti ha estado ahí todo el tiempo y ser congresista te desgasta.

Sorprende que Keiko aparezca en las encuestas con todo lo que ha pasado con ella misma y con su bancada…

Pero Keiko aparece en las encuestas con el 10% de lo que tenía en la elección pasada, que tenía 30% de intención de voto y ahora le queda 3 o 4%. Keiko está sobreviviendo de las migajas de lo que cosechó en el 2016. No me sorprende, es un porcentaje muy chiquito a comparación con el capital que tenía.

Alberto Fujimori y Keiko Fujimori. (Foto: Twitter)

Se le ha criticado mucho el lanzamiento de la ‘Escuelita Naranja’, vinculándose nuevamente con su padre…

Keiko se está poniendo en modo ‘Harvard’, que es lo que vimos en el 2016 y le funcionó en cierta medida. Pero ahora su principal problema es lo mismo que le pasaba a Alan en la elección pasada, una vez que te vinculan con corrupción es muy difícil sacarse ese estigma.

ATAUCUSI

¿Qué posibilidades le ves en las próximas elecciones al Frepap?

Creo que el Frepap ha sido una de las sorpresas del Congreso porque nadie esperaba nada de ellos y han resultado ser una bancada organizada, pero depende quién sea su candidato presidencial. Eso es una interrogante.

Se supone que su líder es Jonás Ataucusi…

El problema de Jonás, hasta donde entiendo, es que nunca ha querido asumir el liderazgo del partido, no sé cómo asumiría el desgaste de una campaña presidencial. Para hacer una campaña presidencial tiene que tener vocación de figureti y me da la impresión que él no la tiene.

ELECCIONES 2021

¿Qué pasa con César Acuña?

Acuña tiene la plata, tiene las redes a nivel regional, lo que le falta es carisma. César Acuña está vinculado a la idea de plagiador y eso es algo que no ha logrado sacarse de encima. Además, creo que se le toma poco en serio como candidato.

Uno de los promotores de la vacancia es Antauro Humala, quien busca su liberación para posiblemente postular a la presidencia. ¿Lo ves como un candidato con posibilidades?

Antauro está en las encuestas siempre, pero nunca despunta. Por lo menos, no es un candidato que la gente considere seriamente a priori. Pero en este país nunca se sabe. No creo que tenga potencial de ser presidente o de pasar a segunda vuelta, pero sí creo que tenga potencial para mantener una bancada relevante en el Congreso.

Ese porcentaje de simpatizantes que arrastra, ¿qué ve en él?

Ni idea. Bueno, tal vez el discurso extremista y de mano dura.

María Alejandra, este es un país decepcionado de su clase política, ¿qué tiene que suceder para que volvamos a confiar en ella?

Creo que debe haber una clase política que efectivamente esté preocupada por representar a la ciudadanía y no por representar sus propios intereses. La percepción ciudadana, con razón, es que los políticos están de espaldas contra el pueblo, cuchicheando para ver qué se reparten. Pasa en el Congreso, pasa en el Ejecutivo, pasa a nivel local, regional.

Se culpa a la ciudadanía porque es ella la que elige, la que vota…

Eso es una estupidez. La ciudadanía vota por la oferta que hay. La oferta política es pésima, a quién eliges... Votas por el mal menor porque no hay buena clase política. Realmente votan cerrando un ojo y marcan. b

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS CANDIDATOS

Forsyth: Popular – Inexperto

Keiko: Marca conocida – Corrupción

Verónika Mendoza: Carismática –Falta de organización.

De Soto: Anacrónico – Nada más.

Urresti: Impetuoso – Poco transparente.

Guzmán: Buen peor es nada – Quemado.

Acuña: Con recursos – Sin carisma.