Tras las entrevista exclusiva que la presidenta del Congreso María del Carmen Alva brindó a Trome, el partido de gobierno Perú Libre emitió un comunicado en el que considera que “no debería permanecer un minuto más” en el cargo, luego de manifestar que “la calle pide vacancia presidencial”.

A través de un comunicado difundido en su cuenta institucional de Twitter, la agrupación fundada por el sentenciado exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, consideró que la titular del Parlamento busca “azuzar la ruptura de un Gobierno democráticamente elegido” y calificaron su actitud de “antidemocrática y golpista”.

“Declaraciones de esta naturaleza reflejan la oscura intención por desestabilizar y debilitar el sistema democrático. Incitar, azuzar la ruptura de un Gobierno democráticamente elegido, constituye una gravísima y grosera actitud antidemocrática y golpista”, se lee en el comunicado.

“Consideramos que la señora María del Carmen Alva, a raíz de estas declaraciones que muestran su talante antidemocrático y golpista, no debería permanecer un minuto más al frente de la presidencia del Poder Legislativo”, indica el partido.

En esa línea, Perú Libre dio a conocer “el inicio de una campaña dirigida a fortalecer el sistema democrático y promover una cultura de paz, entre nuestros ciudadanos”.

Perú Libre emitió un comunicado sobre declaraciones de María del Carmen Alva.

ENTREVISTA DE MARÍA DEL CARMEN ALVA A TROME

La presidenta del Congreso brindó una entrevista a Trome y en ella consideró que “la calle” es la que pide la vacancia de Pedro Castillo. Sin embargo, precisa que no hay ninguna moción presentada en el Parlamento en ese sentido.

“Bueno, no hay un pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso. La calle pide vacancia presidencial. La vacancia presidencial es un procedimiento que se inicia en el Congreso y en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial. Es constitucional por supuesto. Está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda”, manifestó Alva.

MARÍA DEL CARMEN ALVA RESPONDE A COMUNICADO DE PERÚ LIBRE

Tras el comunicado de Perú Libre, la titular del parlamento también utilizó la popular red social para pronunciarse y responder a los cuestionamientos: “El Congreso jamás se prestará a un golpe de Estado. Rechazo enérgicamente las expresiones de la Bancada Perú Libre en las que se me tilda de tener “talante antidemocrático y golpista”. Mi formación familiar y partidaria es de respeto a la Democracia y a la Constitución”, aclaró María del Carmen Alva.

