Sigue la polémica. Los tres audios difundidos hoy en el pleno del Congreso, que dan cuenta que Martín Vizcarra coordinó con sus asesores para manejar el escándalo por las contrataciones de Richard Swing en el Ministerio de Cultura, han estremecido en panorama político.

Mientras que en el primer y segundo audio el presidente habla con Karen Roca y discuten porque la asesora de Palacio se negaba a renunciar, el tercer audio muestra una conversación de la misma trabajadora pero esta vez con el polémico Richard Cisneros.

"Así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti, mira, cuántos años he estado a su lado y no le he importado yo, me ha botado prácticamente. Si tú supieras lo que me ha dicho, me ha humillado de la peor manera y testigo es él. Solo te digo eso, confía, yo no te estoy mintiendo, te lo juro, el me ha humillado, se ha burlado de mí, me ha dicho ‘ya no has estado 10 años conmigo? renuncia pues, ¿qué más quieres?’, dice.

Ex asesora de Vizcarra se quiebra y le advierte a Richard Swing: "Te va traicionar" | Canal N

Sin embargo, lo más controversial de la conversación fue la intervención de Richard Swing, quien ratificó sus vínculos con Vizcarra y hasta dijo tener prueba de ellos. “Tengo todo guardado, lo de Martín, todo es todo. Hay cosas que tú no sabes. Yo tengo conversaciones, audios desde cuando él... cuando hacíamos todo lo de Canadá. Mi familia, amigos de Estados Unidos... todos tienen diferentes informaciones por todos lados, yo desaparecí de la nube, pero lo tengo guardado en CPU distintos. Ahí se ve que yo prácticamente hago todo el trabajo con Martin Vizcarra para que él llegue a ser presidente... viene desde Chinchero”, dijo el productor musical.

Asimismo, contó que el propio presidente se tomaba selfies con él y su esposa. “Yo le decía ‘Martín esto es lo que va pasar, ellos ya saben que yo soy tu asesor, todos lo saben’... Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené. Ese señor se metió a Chinchero porque le dio la gana de hacerlo cuando no me creyó cuando le dije que iba quedar como el peor delincuente de la historia, yo le dije lo que iba pasar si no cambiamos de actitud, yo era el chico de los folderes azules, desde el primer momento, desde el primer debate”, agregó.