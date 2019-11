Juan Sheput: "El gobierno de Martín Vizcarra es peor que mediocre" | ENTREVISTA 

Ya estamos a poco más de 80 días de las elecciones parlamentarias. Por tal motivo, Trome conversó con uno de los líderes del partido Contigo. Hablamos de Juan Sheput, quien -con 15 kilos menos por una rigurosa dieta y ejercicios- intenta explicarnos qué está sucediendo en el país.



Señor Sheput, ¿lo trato de congresista o excongresista?

Político, porque considero que el ser congresista es parte de las coyunturas que atraviesa un político.



O sea, ¿ya ‘tiró la toalla’ con el tema de ser congresista?

No, lo que pasa es que yo he llenado un vacío en mi trayectoria, que es el haber estado en el Parlamento, y a partir de ahora me dedicaré a lo que es mi vocación, la política.



Por eso ya asumió que disolvieron el Congreso...

Por supuesto, yo soy un hombre de hechos consumados y no se puede negar la realidad, que ha habido una infracción constitucional manifestada por algunos como golpe de Estado, como para otros, destrucción del orden a cargo de Vizcarra.

Entrevista a Juan Sheput. (Video: Trome.pe)

A propósito, ¿considera que ha habido un golpe de Estado?

Yo sí considero que ha habido una destrucción del orden constitucional a partir de una interpretación falaz, calculada y populista de Vizcarra.



¿Por qué cree que más del 70% de la población apoya al primer mandatario?

Porque siempre es popular disolver a los congresos desde el punto de vista de que ellos reflejan a la sociedad en su conjunto y a mucha gente no le gusta mirarse en el espejo, y ese espejo es el Parlamento.



Ha llegado a comparar a Vizcarra con Alberto Fujimori, ¿tanto así?

Sí, pues ambos utilizaron una campaña perversa contra el Parlamento para justificar sus ímpetus disolutorios.



FUJIMORISTAS Y APRISTAS



Cuando se produce la disolución del Congreso, usted estuvo aliado con fujimoristas y apristas, ¿se arrepiente?

No era una alianza. Era una coincidencia en lo que se refiere a la defensa del orden democrático y, sobre todo, de la institucionalidad.



En las redes he leído que lo cuestionan y dicen que quiso ser ministro, pero como no lo nombraron se volvió crítico, ¿qué respondería?

Que es absolutamente falso. Yo ya he tenido el privilegio de ser ministro de Estado y por otro lado, el presidente Vizcarra sabe perfectamente si yo he querido o no ser ministro.



Martha Chávez, por ejemplo, dice que Vizcarra tiene serias denuncias por corrupción y por eso busca inmunidad quedándose en el poder, ¿lo cree así?

Es sospechoso desde el momento que él tiene una actitud parcializada hacia determinadas personas y un silencio absoluto hacia otras, como en el caso del expremier Villanueva. Eso podría ser porque el señor Villanueva sabe mucho del pasado como gobernador de Vizcarra.



¿Cree que el Congreso que se elegirá en el 2020 será mejor que el que fue disuelto?

Yo no creo que se pueda dar ese tipo de pronósticos. En los últimos 20 años, el Congreso ha sido renovado en un 88%. O sea, la renovación y los rostros nuevos no es algo novedoso y, a pesar de esa renovación, miren los resultados.



¿Considera que existen garantías para un proceso electoral libre?

No, creo que la actitud del Jurado Nacional de Elecciones ya está siendo perniciosa para el proceso electoral desde el momento en que no hay reglas de juego claras.



¿Confía en la independencia de este Tribunal Constitucional?

No. Lamentablemente, considero que está contaminado desde el momento en que personajes como la misma señora Ledesma y el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña han manifestado, en más de una oportunidad, sus preferencias, sus cercanías y sus convicciones.



Juan Carlos Tafur me dijo que este era un gobierno mediocre y no tenía obras para mostrarle al país, ¿coincide?

Mediocre es promedio y es muy generoso. Yo creo que esto es peor que mediocre. Nunca he visto un conjunto de ministros tan malo como el actual, con una incapacidad para la gestión y, sobre todo, con una convicción de ‘chicheñós’.



POPULISMO

​

El gobierno acaba de aumentar el sueldo a los maestros y ha anunciado que subirá el salario mínimo, ¿qué opina?

Que es populismo puro, porque en el caso del salario mínimo vital, sin necesidad de la intervención del gobierno, ya se venía efectuando en base a la competitividad y pienso que eso demuestra que el Ministerio de Trabajo, en actuales circunstancias, no existe.



¿Por qué cree que el disuelto Congreso generaba tanto rechazo en la población?

Por la actitud del fujimorismo que, lamentablemente, no entendió desde un primer instante de que ellos pudieron construir una agenda de consensos, en lugar de entrar a la confrontación abierta.



¿Vicente Zeballos le parece un buen primer ministro?

En absoluto. Es una persona que ha demostrado que no conoce ni de Constitución ni de Derecho y se ha puesto a las órdenes de los caprichos de Vizcarra y en lugar de ser un ‘alter ego’, se ha convertido en un cómplice.



¿Qué concepto tiene de Pedro Olaechea?

Que es un caballero y como tal está tratando de llevar la situación con la mayor calma posible.



¿Cree que el proyecto Tía María va o no va?

Para la ‘cantinflada’ que ha hecho este gobierno de decir ‘de que va, pero depende’, creo que es gravísimo para la economía del país.



Algunos opositores sostienen que el gobierno utiliza políticamente a la Fiscalía, ¿qué le parece?

Que sí, porque estamos viendo cómo las permanentes declaraciones, en un sentido u otro del presidente de la república, influyen directamente sobre el accionar de los fiscales.



¿Respalda la labor de los fiscales Vela y Pérez?

Yo creo que si ellos no fueran tan mediatizados y tan politizados en sus declaraciones, estarían haciendo una buena labor. Tienen que dejar de lado la vocación por los micrófonos y las cámaras, y dedicarse más a su gestión.



¿Keiko es una presa política, como dicen los fujimoristas?

No, no hay presos políticos en el país, pero sí hay una injusticia con la prisión preventiva, que son cosas distintas.



¿Cree en lo que ha dicho Nava sobre Alan García?

No, yo creo que Nava es un sinvergüenza y creo que él tiene declaraciones oportunas que ocultan el verdadero papel de él y sus hijos en este entramado de corrupción.



¿Cómo toma que el presidente haya anunciado que no realizará ningún viaje al extranjero hasta que asuma el próximo Congreso?

Bueno, como un pretexto. Él no puede viajar y eso demuestra su vocación de desinformación. En lugar de ser sincero y decir ‘no puedo viajar porque no hay Congreso’, miente y dice que tiene permanecer en el país; o sea, eso demuestra a plenitud las características de Vizcarra... Es una persona que utiliza la información a conveniencia, para de esa manera fortalecer sus ímpetus populistas.



¿Estaría de acuerdo con que algunos partidos como Fuerza Popular y el Partido Nacionalista sean impedidos de participar en las próximas elecciones?

No, en general los partidos políticos son entidades que permiten el desarrollo político de las personas y como tal, tienen que ser respetados.



¿Va a candidatear en enero del 2020 a las elecciones congresales?

Sí... Es necesario salir al frente de aquellos bullangueros que no entienden lo que es el Congreso y que en base a populismo pretenden llegar al Parlamento.



Muchas gracias, señor Sheput, ¿qué mensaje le daría a la gente?

Que entiendan que es importante el papel de la política y de la experiencia, que los experimentos sociales no conducen a ninguna parte. Gracias.



Pensando en las elecciones presidenciales del 2021:

​

Salvador Del Solar...

Un fracaso como Premier.



Julio Guzmán...

Un oportunista.



Keiko Fujimori...

Perdió su oportunidad.



Kenji Fujimori...

Un ‘bluff’.



George Forsyth...

Una promesa.



Antauro Humala...

Un detenido, un asesino.



César Acuña...

Una oportunidad en ciernes.