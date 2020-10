El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no reconoce las supuestas fotos donde aparece con Antonio Camayo, dueño de la empresa Iza Motors e involucrado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En entrevista con ‘Cuarto Poder’, incluso ironizó con su peso y dijo que se debería verificar la veracidad de esa fotografía.

“Hay que verificar esa foto. Mi fluctuación de peso es entre 3 a 4 kilos. Nunca he subido 20 kilos como, aparentemente, se ve allí. No reconozco esa foto, no sé si es la casa de Camayo”, subrayó.

No obstante, Vizcarra negó cualquier reunión o relación con Camayo y recordó que el empresario también admitió ante el Ministerio Público que no lo conoce.

“Con el señor Camayo nunca he tenido ninguna relación ni amical, política ni económica, en absoluto. El propio señor Camayo, en su declaración fiscal, dice que tampoco me conoce”, expresó.

“En la campaña hemos tenido una serie de reuniones política donde gente se sumaba para apoyar. José Vega pidió dos o tres reuniones en la que hemos estado juntos y venía con gente que era parte de su entorno”, concluyó.