El presidente de Consejos de Ministros, Walter Martos, informó este viernes que se ha reunido con el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, para establecer periodos de votaciones en las Elecciones Presidenciales 2021.

Según Martos, el representante de la ONPE estaría proponiendo que las votaciones sean por los últimos dígitos del Documento Nacional de Identidad (DNI), a fin de evitar aglomeraciones y posibles contagios de COVID-19. También, que las personas vulnerables voten de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

“Ya lo estamos viendo con el presidente de la ONPE y me explicó cómo iba a ser el tema de las elecciones, que iba a haber una mayor cantidad de mesas, que iban a ser tres más de las normales, que se establecería periodos de tiempo para evitar los aforo por ejemplo que de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. voten personas vulnerables”, declaró para el programa ‘Cara a Cara’ de TV Perú.

“De 9:00 a.m. a 10:00a.m. las personas que terminan con un digito en el DNI para que no haya aglomeraciones. También está empeñado en dar una compensación a los miembros de mesa, ver una factibilidad del marco legal que le permita alargar (el horario de votación) de las 4:00p.m. (hora que comúnmente culmina) a 7:00 pm, tiene varios planteamientos”, detalló.

Por otro lado, pidió al congreso de la República, Manuel Merino, que se apruebe antes del 28 de septiembre la Reforma Electoral para que entre en vigencia en las próximas votaciones.

“Exhortamos al presidente del Congreso a concluir con esta reforma política, una norma muy importante y ojalá que se apruebe antes del 28 de septiembre para que juegue en estas elecciones. Como Gobierno nos vamos a mantener neutrales, vamos a velar porque las elecciones sean transparentes”, aseveró.