Decidió pronunciarse por el escándalo en el Ejército y otras acusaciones. La mañana de este martes, Mijael Garrido Lecca respondió a la serie de afirmaciones de un informe de Somos Periodismo, donde evidencian siete mentiras del candidato aprista. En el punto de la investigación donde hablan de su supuesta experiencia docente en varias universidades, destacó el testimonio de un profesor de la Universidad Científica del Sur que aseguró que el ex presentador de noticias lo amenazó, motivo por el que lo habrían despedido.

Según Somos Periodismo, al aspirante a político lo convocaron para dictar el taller de ‘Técnicas de entrevista’ bajo la modalidad de ‘profesor extraordinario’. Sin embargo, fue despedido por enviar mensajes amenazantes al docente Jaime Cordero. “Él señala que tomó nota que yo había hecho comentarios supuestamente ofensivos sobre él. Esto nunca sucedió”, dice el agraviado. “¿Le reclamó?”, le preguntó la periodista. “Eso es lo que yo entendí y por eso lo reporté”, contestó el profesor afectado.

En su cuenta de Facebook, Mijael Garrido Lecca dio más detalles del incidente con el profesor Cordero. Según él, el docente se burló luego de que llevara a sus alumnos a su departamento y pidieran pizza para seguir conversando. “Le pedí juntarnos en la Universidad para que me diga en la cara lo que decía a mis espaldas”, escribió.

“Me parece bien difícil considerar una amenaza pedirle a un profesor encontrar en una Universidad. Pero si así lo interpretó, me disculpo. No me he reunido todavía con las autoridades de la Universidad por la vorágine de la campaña, pero sí puedo adjuntar la carta que mis alumnos (que eran 11, y firman 9: los otros dos no iban a clases) una vez que conocieron lo que había pasado”, añadió el candidato aprista y adjuntó un documento con firmas de nueve alumnos que lo describen como ‘el mejor profesor de la universidad’.

Defensa de Mijael Garrido Lecca sobre supuesta amenaza a profesor universitario (TROME)