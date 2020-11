Hernando ‘Nano’ Guerra García dijo que se equivocó al haber criticado en campañas anteriores a Keiko Fujimori, actual precandidata de Fuerza Popular a la presidencia de la República, y aseguró que tiene la intención de inscribirse como militante en el partido fujimorista.

“Lo que vivimos ahora es que el paciente es el Perú y el paciente necesita que todos los que tuvimos rencillas y odios, los que estuvimos equivocados, porque yo estuve equivocado, logremos pasar esa página, porque el Perú necesita eso y quien la pasó primero fue Keiko Fujimori, porque ella me llamó a mí”, declaró a Canal N.

Guerra García fue anunciado por la lideresa de Fuerza Popular como cabeza de su plan de gobierno en su precandidatura al interior de su partido político, y como cabeza de la lista para el Congreso por Lima Metropolitana.

'Nano' Guerra García aseguró que fue contactado por Keiko Fujimori. (Canal N)

Al respecto, el empresario contó que fue Keiko Fujimori quien lo convocó, sobre quien tuvo duras críticas en el pasado producto de “creencias” que tenía porque, según señaló, no la conocía.

“Me invitó a la Escuela Naranja. Yo con Keiko no he hablado, no la conocía hace 6 meses. Escribía (críticas) sí, producto de creencias, porque estamos en un mundo en que nos ponen creencias, en el que yo no conocía a Keiko Fujimori que fue capaz de decirme ‘vamos juntos a hacer esto’. No la conocía personalmente. Hemos estado en mi casa y cuando uno conoce a la gente, está dispuesto a pasar (la página)”, aseguró.

‘Nano’ Guerra García, en la campaña del 2016, acusó a Keiko Fujimori de haberle dado la espalda a su madre. “¿Qué calidad humana puede tener una persona que expulsa a sus colaboradores más leales como Chávez, Aguinaga o Cuculiza por puro cálculo político? Keiko es una persona que no es leal con su padre y que jamás podrá ser leal con su pueblo”, señaló en aquella oportunidad.

Esa, y otras críticas contra Fuerza Popular por supuestamente ser promotores de la corrupción, dijo que fueron “apreciaciones” que hizo en base a las creencias que tenía.

“Es una apreciación en base a lo que uno cree, a los datos que uno tiene. Todos en el mundo tenemos derecho a cambiar cuando tenemos más información [...] Sí, lo dije. Me equivoqué. Fui capaz de decir cosas muy duras contra Keiko Fujimori y Alberto Fujimori, sí, pero se trata de mirar hacia adelante”, concluyó.