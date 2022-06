La vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), señaló que respaldará una eventual candidatura de Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso (APP), debido a que existe un acuerdo que debe respetarse, pero que lo hará “a regañadientes”.

En diálogo con Canal N, Chirinos explicó que el acuerdo se dio cuando se formó la coalición de fuerzas que llevó a María del Carmen Alva a la presidencia del Congreso y que este establecía que la segunda Mesa Directiva sea liderada por APP.

“Hubo el acuerdo, el cual debería respetarse, tendré que respetarlo, lo voy a hacer a pesar que no quiero. No me parece correcto que la presidencia del Congreso la tenga APP por las denuncias que tiene Acuña y porque en las votaciones votan al contrario de ir por lo quiere la población”, sostuvo.

“Si va APP en una lista como cabeza, así sea a regañadientes tendrá que contar con mi voto”, añadió.

En esa línea, dijo que sí vería con buenos ojos que se presenten legisladores de APP como Roberto Chiabra y Gladys Echaíz, pero que no cree que estos sean los elegidos para presidir el Parlamento.

La actual Mesa Directiva está integrada por María del Carmen Alva (Acción Popular), Patricia Chirinos (Avanza País), Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Enrique Wong (Podemos Perú).