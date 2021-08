La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, aseguró que el ahora presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la agredió verbalmente antes de asumir el cargo y cuando había acudido a pedir que le den la oficina que usó su padre dentro del Parlamento.

En declaraciones a RPP, la legisladora contó que el incidente ocurrió antes que se eligiera a la Mesa Directiva actual, cuando todavía estaba funcionando la Junta Preparatoria encabezada por Jaime Quito Sarmiento, de Perú Libre. En la conversación estaba este último, así como Guido Bellido, el vocero de Somos Perú, José Jerí, y Enrique Wong.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, aseguró.

Patricia Chirinos aseguró que el presidente Pedro Castillo le pidió disculpas por la frase de Guido Bellido. (RPP TV)

“Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, añadió, para luego detallar que ninguno de los presentes dijo nada. “Yo fui la única que me defendí”, precisó.

Patricia Chirinos aseguró que ella hizo presente al presidente Pedro Castillo sobre esta agresión de parte del ahora presidente el Consejo de Ministros.

“El presidente Castillo me pidió disculpas y me dijo ‘me voy a encargar’. Y yo le respondí ‘lo disculpo a usted, pero a él no’”, comentó la legisladora.

La congresista relató que ella posteriormente ha conversado directamente con Guido Bellido cuando ambos participaron en una ceremonia en Tacna.

“Estuve sentada a su lado izquierdo. Al lado izquierdo tenía al presidente de la República y al lado derecho a Bellido. Lo saludé porque no soy malcriada, tengo educación, pero él en ningún momento me pidió disculpas”, detalló.

Chirinos dijo que no tiene intención de seguir hablando sobre este incidente, pero comentó que la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, está juntando firmas de otras congresistas mujeres para presentar el caso ante la Comisión de Ética.