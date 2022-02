La inestabilidad política en el Perú ha llegado a su punto más alto. Y es que para una gran mayoría de peruanos el presidente Castillo no da la talla para ejercer el cargo. Por tal motivo, Trome conversó con la reconocida periodista Patricia del Río, hoy con programa propio ‘Si el río suena’ en el portal Sudaca.pe.

Patricia, el periodista Juan Carlos Tafur ha dicho que la única solución es la renuncia de Pedro Castillo a la presidencia. ¿Compartes esa opinión?

Comparto. Creo que Pedro Castillo ha llevado las cosas a un extremo absolutamente inmanejable y que si no se va por las buenas, lo van a terminar sacando por las malas.

¿Qué es lo peor que has visto en estos primeros seis meses de gobierno?

La falta de norte absoluta y la falta de amor por el Perú.

¿Te imaginabas algo así?

No esperaba mucho más.

Durante la segunda vuelta se habló mucho de la incapacidad y hasta de los vínculos de Castillo con gente relacionada a Sendero Luminoso. ¿Por qué crees que el Perú lo eligió?

Porque no tuvo alternativas. La oferta era muy pobre y creo que esto fue como un carrusel. Pudo haber salido cualquiera.

O sea, el antifujimorismo ganó…

Y ganó también la falta de propuestas. No solo el antifujimorismo, sino que no hubo una opción a eso.

VERÓNIKA MENDOZA

Ahora mucha gente, por ejemplo, de la izquierda de Verónika Mendoza, se lamenta de haberle dado su voto. ¿Crees que es un arrepentimiento sincero o es porque ya no tienen ministerios?

Creo que hay una decepción de la izquierda que es sincera; sin embargo, no entiendo por qué le dieron carta blanca a un personaje que claramente los iba a decepcionar.

A propósito, ¿tú votaste por Castillo, Keiko o en blanco?

No, no voté. Me caí del scooter el día que iba a votar y me golpeé la cabeza y decidí que daba mala suerte (sonríe).

Desde un comienzo del gobierno se nombró a ministros impresentables y hasta con prontuario. ¿Consideras que lo hacían para buscar la confrontación con el Congreso?

Considero que Castillo no tiene recursos para aglutinar a su alrededor a mejores personas, que trabaja con lo que puede, no con lo que debería.

Después de todas las cosas que se están viendo, la casa de Sarratea, la lobista haciéndole la fiesta a la hija del presidente, los 20 mil dólares de Bruno Pacheco, ¿qué impresión tienes de Castillo?

Que es más de lo mismo y no significó ni un cambio ni la honestidad, y no representa al pueblo peruano como él se quiere hacer pasar.

¿Te parece que es una persona cómplice de corrupción?

Me parece una persona corrupta, no cómplice de corrupción.

¿Por qué crees que designa primer ministro a un tipo como Héctor Valer?

Porque el entorno de Castillo es pobrísimo, no ha logrado aglutinar a su alrededor a gente decente y solo tiene eso para escoger.

El exsecretario de Palacio, Carlos Jaico, ha revelado que Castillo gobierna con un ‘gabinete en la sombra’…

Que claramente es peor que el que pone a la luz, ¿no? Estamos fregados porque en ningún un caso hay alternativas decentes.

El presidente suele victimizarse por su origen provinciano y campesino, ¿te parece una estrategia para dividir a los peruanos?

Me parece una estrategia para dividir a los peruanos, pero sobre todo me parece una falta de respeto para la gente humilde y del campo que no es como él es. Él quiere hacernos creer que toda la gente humilde es ladrona, es irresponsable y es poco comprometida con su país, y la verdad que yo conozco lo suficiente el Perú para saber que así no son las cosas.

VERGÜENZA AJENA

¿Qué sentiste cuando terminaste de ver la entrevista que le concedió al periodista Fernando del Rincón de CNN?

Vergüenza ajena.

¿Qué debería hacer el presidente para generar estabilidad en el país?

Irse.

Según la última encuesta de Datum, el presidente tiene 64 % de desaprobación. ¿Consideras que la calle pide vacancia?

Considero que la calle pide cambio y ese cambio debería darse por cauces constitucionales. Hasta ahora el único que encuentro es la renuncia.

Dadas las circunstancias, ¿crees que Castillo terminará su mandato?

No. Estoy segura de que no va a terminar su mandato.

Gracias Patrica, y ojalá que el Perú logre de una vez por todas la estabilidad política que necesitamos y enrumbar por el camino de la prosperidad…

Gracias a ti.

‘MI CASA ES POBRE, PERO HONESTA’

Patricia del Río también habla de RPP y del audio de Vizcarra

Patricia, muchos te extrañan en la radio, ¿por qué ya no estás en RPP?

(Risas) ¡Qué difícil esa pregunta! Creo que nunca hay una razón, pero visto y ya no especificando causas te puedo decir que cumplí un ciclo.

¿Qué fue de ese famoso audio donde hablaste de que Vizcarra había robado más que todos?

Fue una conversación personal sobre la base de información que era pública, de la que yo había sacado una conclusión personal que no podía y no debía hacer pública. Repito, fue una conversación personal sobre la base de información que existía. Yo nunca tuve ni tengo hasta el día de hoy ningún dato sobre la actuación de Vizcarra que no tengamos todos los peruanos.

¿Eres racista?

No, en absoluto. Creo que todos los peruanos debemos cuestionarnos si tenemos algún rasgo racista por vivir en la sociedad en la que vivimos y debemos combatirlo, y debemos estar alertas, pero el racismo ejercido así voluntariamente como un estilo de vida es lo más lejano a mi forma de ser.

En las redes algunos te llaman ‘caviar’, ¿te incomoda?

Nooo (risas). Lo que pasa es que no sé a qué se refieren porque los ‘caviares’ tienen camioneta cuatro por cuatro, casa en la playa, departamento con vista al mar y tú ya viste que mi casa es pobre, pero honesta.

¿Sigues de novia con Guido Lombardi o estás soltera?

No, no estoy de novia con Guido Lombardi hace tiempo, mucho tiempo.

¿Estás soltera?

Eso no te lo voy a contar (risas).

Eres muy activa en las redes sociales, ¿cuál es tu preferida?

Yo solo uso Facebook básicamente, el Instagram no lo entiendo, el TikTok tienes que tener buen cuerpo y saber bailar, y del Twitter me salí hace tiempo, (risas).

¿Por qué ya no estás en Twitter?

Porque es una red que no aporta en la discusión, es demasiado agresiva.

