El expresidente Pedro Castillo se presentó EN VIVO en su audiencia donde el Poder Judicial evalúa la apelación de los 18 meses de prisión preventiva que pesa en su contra por el presunto delito de rebelión y conspiración. El exmandatario sorprendió al lucir otro aspecto: con barba y cabizbajo.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidirá si Castillo Terrones permanecerá tras las rejas hasta que continúen las investigaciones en su contra o si será puesto en libertad tras su fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.

En la audiencia, el abogado del vacado expresidente, Wilfredo Robles, recalcó que el Ministerio Público no le ha informado por qué delito su patrocinado está siendo procesado. “ Limita el derecho de la defensa y se vulnera el principio de imputación necesaria ”, acotó.

Además, reprochó que el Congreso de la República haya levantado el antejuicio a Pedro Castillo cuando la Fiscalía no lo pidió.

LAS PALABRAS DE PEDRO CASTILLO

En un breve pronunciamiento, Pedro Castillo señaló que no tiene acceso a una línea telefónica para contactarse con sus familiares. Además, sostuvo que el actual gobierno de Dina Boluarte es únicamente responsable por las muertes ocurridas.

“ Yo jamás he cometido ningún delito de rebelión, tampoco he llamado en levantarse en armas . Quien se levantó en armas es el actual gobierno obteniendo como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos. Yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones, con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno.

Pido que se reflexione y se vea como esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a este país, todo lo que se hace en contra mía no es más que una venganza política.

Solicito mi libertad, debe tener conocimiento que hasta la fecha estoy incomunicado, no tengo acceso a un número telefónico para llamar a mi familia , en cuanto a mi arraigo familiar cómo más puedo justificar que ponerme a buen recaudo. Solicito se me dé la oportunidad para tener acceso a un servicio telefónico para llamar a mis padres y familia”, sostuvo.

