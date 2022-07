PAPELÓN. El presidente de la República, Pedro Castillo, tuvo un accidentado cierre durante su mensaje a la Nación por 28 de julio en el Congreso de la República. El mandatario no pudo culminar su discurso debido a que gran parte de los legisladores se levantaron para abuchearlo y pedirle su renuncia al cargo.

“Los convoco a trabajar unidos y hagamos historia y así logremos que en estas tierras tengamos todos las mismas oportunidades y podamos llegar a las próximas generaciones, un país en el que ellas se miren como hermanos y, como soñaba el Amauta José María Arguedas, podamos los peruanos de todos los colores y de todas las sangres vivir juntos con dignidad y justicia ”, decía el jefe de Estado cuando comenzaron los gritos.

Pese a que le faltaba leer el cierre de su mensaje a la Nación, el presidente optó por terminarlo inmediatamente ante la exasperación de los congresistas. “Renuncia ya, fuera corrupto” , gritaban.

En medio de una tímida sonrisa, Pedro Castillo se retiró del Hemiciclo y se reencontró con su familia para dirigirse a Palacio de Gobierno.

PATRICIA CHIRINOS LLAMA ‘CORRUPTO’ A PEDRO CASTILLO

Como parte de las actividades por 28 de julio, el presidente de la República, Pedro Castillo, ofrece su segundo mensaje a la Nación. Sin embargo, durante su discurso ocurrió un particular incidente cuando la parlamentaria Patricia Chirinos lo calificó de “corrupto” e inmediatamente abandonó el Hemiciclo.

“ Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del voto peruano , pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderles la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo”, señalaba el mandatario segundos antes de ser insultado.

En esa línea, el jefe de Estado cuestionó que hayan intentado minimizar el trabajo del Ejecutivo durante su primer periodo de gobierno, sin embargo, minutos después reconoció haber cometido ciertos errores.