El legislador de Podemos Perú, Enrique Wong, dijo que se debe “aprovechar” la coyuntura internacional para que que el expresidente Pedro Castillo, actualmente detenido, se vaya asilado a México.

Durante su participación en el pleno de este lunes, Wong Pujada dijo que esta sería una buena manera de atender al menos uno de los pedidos de la ciudadanía que actualmente está movilizada en diferentes regiones del país.

“Tenemos que buscar el orden y la paz, no podemos buscar la polarización porque solo vamos a cubrir de sangre el país. Tenemos que dejar de lado las ideologías, primero está el país, nuestra patria, por eso tenemos la oportunidad. Cuando se hablaba de la vacancia a los 4 meses, estamos diciendo a la parte del expresidente oye nosotros queremos esto busca cómo defenderte y se tomaba a mal cuando alguien buscaba ayudar al Gobierno”, afirmó.

“Tenemos que actuar maduramente, una proclama es la libertad del expresidente. ¿Por qué no aprovechamos la coyuntura internacional? México le quiere dar el asilo, pues que se vaya asilado, no podemos aumentar más la diferencia, no ha cometido el delito de rebelión porque eso es alzarse en armas. Está justificada la censura del presidente, porque viola la constitución pero no hay ningún tipo de delito”, añadió.

Sus declaraciones se dieron luego de que tres ministros de Estado se presentaran en el pleno del Congreso para hacer un balance de las protestas que se realizan en varias regiones, en las que se reportan varias muertes.

Estas movilizaciones se dan luego de que asumiera la presidencia Dina Boluarte, quien reemplazó al vacado Pedro Castillo, quien horas antes de ser destituido intentó dar un golpe de Estado.