El presidente de la República Pedro Castillo negó haber buscado asilo u otros favores para el exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco al gobierno de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.

TE VA A INTERESAR: FISCAL DE LA NACIÓN PRESENTÓ DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA PEDRO CASTILLO

Durante una conferencia con la prensa extranjera, el jefe de Estado afirmó que lo único que pretende es demostrar su inocencia a través de la “verdadera justicia”.

“Negar rotundamente el vínculo con el país de Venezuela para tener algunos favores del entorno del Gobierno. No lo he hecho y no lo haré porque lo que quiero es que con la verdadera justicia demostremos la verdad ante el país”, expresó.

Como se recuerda, de acuerdo al testimonio del Colaborador Eficaz CE-03-2022, a la que el diario El Comercio tuvo acceso, el mandatario fue quien coordinaba personalmente la entrega de dinero a Pacheco y, además, habría coordinado un posible asilo político para su exhombre de confianza en Venezuela.

El encargado de realizar estas operaciones era Beder Camacho (exsubsecretario general de Palacio), según el testimonio con el que cuenta el Equipo Especial.

“Ante las exigencias de Pacheco para que lo saquen del país, Beder Camacho logra una coordinación telefónica entre el presidente Pedro Castillo y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, la misma que días después del día de la madre se llevó a cabo”, dijo el colaborador.

En esa conversación, Castillo le planteó el asilo político de Pacheco en Venezuela. Luego, Beder Camacho acudió a la embajada de ese país en Lima para gestionar la solicitud no solo del exsecretario general de Palacio sino también de los sobrinos del presidente (Fray Vásquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez). Fue recibido por el propio embajador, de acuerdo con el relato del colaborador ante la fiscalía.

Sin embargo, la propuesta no se concretó ante la preocupación de la embajada venezolana, dice el informante, de que se llevarían a cabo protestas en los exteriores de esa residencia. Por ello, la recomendación que se les dio fue que tendrían que llegar a Venezuela para que el asilo recién proceda.