Al ser consultada por las voces que aseguran que quien gobierna es Vladimir Cerrón (líder de Perú Libre), la congresista Betssy Chávez, integrante del ‘partido del lápiz’, señaló que pretender decir que el presidente de la República, Pedro Castillo, es el títere de alguien no solamente es un error, sino un insulto.

“Pretender decir que Pedro Castillo es títere de alguien no solamente es un error, sino es un insulto. Y eso algo que nos han venido atacando toda la campaña. Culminó la segunda vuelta y la señora Keiko (Fujimori), que no quería aceptar los resultados de las elecciones, continuó con ese tema. Ya de mi parte existe un hartazgo de no querer dejar gobernar”, dijo.

Asimismo, Chávez indicó que Castillo tiene una capacidad dirigencial nata. “Hay personas que creen que el maestro y ahora presidente de la República es una suerte de títere y tiene un titiritero, y el otro dirige y el otro le va a hacer caso. Él viene de las canteras dirigenciales, y acaso no encabezó la protesta más grande de los últimos lustros de los docentes. Él tiene muchos seguidores docentes en todas las regiones. El movimiento magisterial era unísono respecto a Castillo y las reuniones que llevaba a todos los docentes. Yo noto en él una capacidad nata”, manifestó en Ideeleradio.

CORREGIR ERRORES

No obstante, señaló que si hay errores en el gobierno, estos deben corregirse de manera inmediata. Puso énfasis en que trabajarán para generar los consensos necesarios.

“Que hayan críticas al gobierno es saludable; y si hay errores, que se corrijan de manera inmediata. Yo creo que en esa línea de acción, vamos a poder trabajar no solamente nosotros, sino las demás bancadas para generar esos consensos y hacerle entender a la ciudadanía que no tenemos ni la mínima intención de decir a Cerrón vente para acá, porque nosotros sabemos que él está ocupado en el tema de la organización política, que tiene que fortalecerse seguramente”, sostuvo tajantemente.

También reconoció que el gobierno debe mejorar en su relación con los medios de comunicación. Dijo que un silencio prolongado genera todo tipo de especulaciones.

“Quizás el tema de comunicarse con los medios tiene que mejorar. El silencio prolongado no siempre es bueno y hace que se genere especulación no solo al interior del país, sino fuera del país. He tenido entrevistas en canales de otros países y me dicen qué pasa en el Perú y por qué no se le escucha un mensaje del presidente. ¿Ese tipo de situaciones se las tengo que hacer llegar al jefe de Estado? Claro que se las tengo que hacer llegar”, enfatizó.