El programa Cuarto Poder reveló el diálogo que sostuvieron el expresidente Pedro Castillo, Aníbal Torres y personal de la policía durante la detención del exmandatario en la Prefectura de Lima, antes de que fuera llevado a la Dinoes en donde permanece mientras es investigado luego de dar un golpe de Estado.

Las imágenes a las que tuvo acceso el programa dominical dan cuenta de que tanto Torres Vásquez como Castillo Terrones querían permanecer en la Prefectura, pero fueron convencidos de que lo mejor era el traslado para garantizar su seguridad.

“Vamos a desplazarnos a Los Cibeles y luego nos vamos a la Dinoes. Porque hay una serie de alteraciones al orden público y ha habido enfrentamientos fuertes. Y mañana al momento de salir o hacer diligencias va a ser peor”, dijo uno de los efectivos.

“Esto es un tema de seguridad, hay ambientes cómodos. Exclusivamente para usted”, dice otro a Torres y Castillo.

“¿Por qué no se queda aquí?”, consulta Torres. “Porque acá la situación de riesgo es alta”, responde uno de los efectivos.

“Yo me hubiese quedado acá”, complementa Pedro Castillo.

“No iba a estar cómodo, presidente. Allá se le va a dar todas las condiciones de seguridad, se le va a dar todas las prerrogativas porque usted está siendo investigado, la presunción de inocencia se está cumpliendo, en la vida vamos a maltratar a alguien”, indica uno de los efectivos.

“Está bien si ustedes lo han dispuesto, pero no hay por qué no quedarse aquí, no hay ningún peligro aquí”, responde Aníbal Torres.

Sin embargo, los efectivos convencieron a ambos de que accedan al traslado, siempre que Torres pudiera acompañar a Castillo hasta su destino final, la Dinoes.

Actualmente el presidente está detenido mientras duran las investigaciones en su contra por haber intentado perpetrar un golpe de Estado.