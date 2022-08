El presidente de la República, Pedro Castillo, negó ser parte de una organización criminal luego de haber declarado ante la Fiscalía de la Nación por la investigación que se ha iniciado en su contra por este delito vinculado a los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el mandatario aseguró que acudirá cuantas veces sea citado por el Ministerio Público para declarar por las investigaciones que lo involucran.

“Cuantas veces me convoquen tengo que ir para decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso he dicho hoy a la fiscal de la Nación y he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá y donde sea, mi inocencia ”, respondió ante la prensa.

Pedro Castillo brindó declaraciones desde el patio de Palacio de Gobierno luego de responder en una diligencia ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por cerca de una hora por la investigación abierta sobre presuntas injerencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

“ Yo no he cometido nada, a nadie he robado, a nadie he matado [...] Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo. Se crea una torre, una pirámide para hacer creer que con un testigo, con otro testigo, con un seudo colaborador o colaboradora para meter a la cabeza del pueblo peruano que sí es cierto que Pedro Castillo ha robado y es parte de una red criminal”, insistió el jefe de Estado.

El mandatario manifestó que no responderá a “casos mediáticos” sino que lo hará ante la justicia y el pueblo, precisando que acudirá a la próxima citación agendada para el martes 9 de agosto.

Pedro Castillo se dirigió al despacho de la Fiscal de la Nación la mañana de este 4 de agosto luego que sus abogados señalaran horas antes que no lo haría porque tenía la prerrogativa de responder en Palacio de Gobierno.

