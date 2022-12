La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó este jueves el informe final de la denuncia constitucional formulada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que acusa al expresidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión por los actos de corrupción cuando estaba en el poder.

El informe de la denuncia constitucional 307, que comprende a Pedro Castillo y a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, deberá ahora ser ratificado por la Comisión Permanente y luego por el Pleno del Congreso. Así, la fiscalía podrá seguir con las siguientes etapas de la investigaciones contra el vacado exmandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva pero por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre.

El encargado de elaborar el informe final fue el congresista Diego Bazán (Avanza País), a quien la Subcomisión otorgó un plazo de cinco días hábiles para la presentación del citado documento, que venció este martes 27.

Pese a todos los elementos y testimonios que se conocen sobre la presunta corrupción en el gobierno de Castillo, los únicos que votaron en contra de la acusación fueron los congresistas Margot Palacios, Flavio Cruz, Segundo Montalvo (Perú Libre), Edgar Reymundo (Cambio Democrático), José Balcázar (Perú Bicentenario) y Hamlet Echevarría (Perú Democrático).

DELITOS

El 11 de octubre pasado, el Ministerio Público presentó la denuncia constitucional N° 307 contra Castillo y dos de sus exministro teniendo en cuenta que les corresponde la prerrogativa del antejuicio político (artículo 99 de la Constitución).

La denuncia alcanza a los exministros Geiner Alvarado (Vivienda) y el prófugo Juan Silva (Transportes) por los presuntos actos de corrupción en los casos Petro-Perú, Provías Descentralizado- MTC y Ministerio de Vivienda.

“VENGANZA POLÍTICA”

El último miércoles, el expresidente señaló que la prisión preventiva ordenada en su contra es injusta y consideró que se trata de “una venganza política”.

“Pido que se reflexione y se vea cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política”, mencionó Castillo, que reapareció con un nuevo look.

