Finalmente sucedió. La mañana de este jueves fue presentada en el Congreso de la República una moción multipartidaria de vacancia contra el presidentePedro Pablo Kuczynski , por incapacidad moral.



La moción multipartidaria de vacancia presidencial fue firmada por 30 congresistas que integran las bancadas de Frente Amplio, Nuevo Perú, Alianza Para el Progreso, Apra y Fuerza Popular.

Nuevo Perú:

Marisa Glave

Horacio Zeballos

Mario Canzio

Alberto Quintanilla

Indira Huilca

Richard Arce

Manuel Dammert

Tania Paroni

Oracio Pacori



Frente Amplio:

Justiniano Apaza

Marco Arana

Jorge Castro

Hernando Cevallos

Edilberto Curro

María Foronda

Humberto Morales

Wilbert Rozas

Edgar Ochoa

Zacarías Lapa

Rogelio Tucto.



Fuerza Popular:

Roy Ventura

Nelly Cuadros

Gladys Andrade

Luis Humberto López

Carlos Domínguez



APP:

Edwin Donayre

César Villanueva



APRA:

Mauricio Mulder



Sin bancada:

Julio Rosas

Yeni Vilcatoma

NO RENUNCIARÁ



“No voy a renunciar ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna” , aseguró ayer el presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de las declaraciones de Keiko Fujimori, quien le pidió dar un paso al costado. De esta manera, también respondió a los políticos que promueven su vacancia.



Pedro Pablo Kuczynski se pronunció a través de Twitter, pero también lo hizo luego de una actividad con el ministro de la Producción, Bruno Giuffra, y la congresista Patricia Donayre.



“Yo, como presidente del Perú, reitero mi compromiso total con la gobernabilidad y la Constitución. No existe ninguna razón para un nuevo pedido de vacancia”, sentenció Pedro Pablo Kuczynski.