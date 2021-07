Tras realizar una reuniones privadas, el candidato presidencial Pedro Castillo dialogó con la prensa y rechazó haber recibido financiamiento de la presunta organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’, tal como deslizó la fiscal Bonnie Bautista.

“Lo niego y lo rechazo. Por respeto al pueblo, me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación para que se diga si alguien ha alcanzado un sol y que me haya dicho: ‘Pedro, aquí está el dinero para tu campaña, esto es para ti’”, expresó.

“Esta campaña la hizo el pueblo. Rechazo y condeno totalmente [la tesis del Ministerio Público].Ustedes han visto la campaña y han visto cómo la gente alcanzaba platos de comida, me daban alojamiento. Si hay que deslindar con la corrupción, pues hay que hacerlo. A mí me daría vergüenza que parte de mi entorno reciba migajas porque estamos aquí por el Perú y por la patria”, agregó.

AMENAZA A LOS MEDIOS

Sin embargo, después Perú Libre, fundado por Vladimir Cerrón, a través de su Twitter institucional, amenazó a los medios: “Hay una desesperación enorme de la derecha por involucrar a Castillo en financiamiento ilegal de su campaña y el Grupo Comercio hace eco con su monopolio. Por ello necesitamos una ley de medios y terminar con estos extorsionadores”, se lee en la publicación.

Además, a través de sus redes sociales, Vladimir Cerrón aseguró que existe una “persecución política con cara de legalidad” en contra de su agrupación política y aseguró que el nuevo Congreso debe crear “una comisión investigadora orientada a destapar la politización de la Policía, la fiscalía y el Poder Judicial, en aras de una sociedad transparente”.

Como se recuerda, según el Ministerio Público, uno de los objetivos de Los Dinámicos del Centro era el de “financiar la campaña política del partido político de turno en esta gestión 2019 - 2022, que como todos sabemos, ha postulado a la presidencia y elecciones congresales”, en referencia a Perú Libre.

Asimismo, hasta la fecha permanecen prófugos de la justicia los principales dirigentes de Perú Libre implicados en este caso, entre ellos exdirectores regionales de Transportes, así como el secretario de organización de dicha agrupación política, Arturo Cárdenas Tovar.