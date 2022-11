El programa Panorama reveló que, según la investigación de la fiscalía, existen personas que habrían donado dinero a la campaña de Perú Libre, pero que en realidad solo se habría dado sus nombres para hacer lavado de dinero.

De acuerdo al dominical, este fue el caso de la señora Carmen Solano cuya versión respalda la evidencia con la que el Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por lavado de dinero y organización criminal.

Solano, de más de 70 años, dice que se ha usado su nombre de manera falsa. Es decir, señala que nunca dio 3 mil dólares a la organización como el aporte al partido.

“Yo no he dado ni un centavo, no conozco a ninguna persona de Perú Libre, yo no tengo ese dinero para regalar a nadie”, afirmó a Panorama.

Como parte de esta organización esta la madre de Cerrón Rojas y figuran también los legisladores de izquierda Guido Bellido y Waldemar Cerrón. Toda la organización es liderada por el exgobernador de Junín.

El dinero se habría usado para la campaña de Pedro Castillo y beneficiar a su líder, quien debía pagar una caución por delitos anteriores.