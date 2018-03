PPK: Alistan vacancia presidencial [VIDEO y FOTOS]

Las bancadas parlamentarias del Frente Amplio y Nuevo Perú iniciaron ayer la recolección de firmas para presentar la moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski.



Hasta pasado el mediodía tenían 22 de las 26 rúbricas que necesitan para que su petición vaya al Pleno del Congreso. Se estima que hoy estarían presentando el documento.

En esta moción, que cuenta con 23 páginas, acusan al jefe de Estado de ‘incapacidad moral permanente’ por sus presuntos vínculos con la cuestionada constructora Odebrecht.



SIN ÉXITO



Desde el oficialismo, el ministro Carlos Bruce (Vivienda) dijo no estar de acuerdo con el pedido de vacancia y vaticinó que este no tendrá éxito si llega a discutirse en el Pleno.

“Yo creo que no (prosperará la moción), no me parece. No creo que ahora existan 87 votos… Espero que los congresistas opten para mejorar la calidad de vida de los peruanos”, acotó. (JSV)



