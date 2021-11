El analista político Matheus Calderón señaló que la premier Mirtha Vásquez deberá de buscar alianzas políticas en el Congreso, además de acercarse a la facción que maneja Vladimir Cerrón en la bancada de Perú Libre, que tiene diferencias con el Gobierno del presidente Pedro Castillo y que no votó a favor de la cuestión de confianza.

“Hay que evaluar que ahora el Ejecutivo está básicamente aislado, después de esta ruptura con Perú Libre, que no debió haber ocurrido. Me parece Vásquez ha sido la premier a la que se le ha dado la confianza o la investidura con la mayor cantidad de votos negativos, lo que me parece injusto”, manifestó el especialista.

Calderón agregó lo siguiente: “Creo que la primera ministra va a tener que, primero, buscar alianzas políticas en el Congreso y que parte de eso podría hacer que diferencie algo que en Acción Popular y Alianza Para el Progreso a veces se nota en las votaciones, que es que el clivaje o la diferencia política puede pasar por los congresistas de Lima versus los congresistas de las regiones. Creo que por allí puede haber una posibilidad de establecer alianzas, de establecer votos diferenciados”.

También indicó que la presidenta del Consejo de Ministros, de quien dijo cuenta con un liderazgo muy importante, tendrá que buscar acercarse de nuevo a ese sector de la bancada de Perú Libre que no votó por otorgarle la confianza.

“Creo que el Gobierno se está quedando solo, creo que tendría que buscar mayores alianzas. Creo que la premier Vásquez va a ser buena en eso. Creo que tendría que buscar también un reacercamiento a Perú Libre, no perder eso, pero principalmente quizás romper con la lógica de lo que conversábamos antes, que es esta lógica del compadrazgo, del amiguismo”, acotó.

PERÚ LIBRE

En otro momento, Calderón sostuvo que muchos de los errores del Gobierno son parte de la precariedad técnica y del sectarismo de Perú Libre, por lo que consideró dicho partido debe hacer una autocrítica.

“Quizás del lado de Perú Libre debería haber la autocrítica. La autocrítica es importante porque muchos de los errores que hay ahora en el Gobierno en realidad son parte de la misma precariedad técnica y del mismo sectarismo de Perú Libre”, manifestó.

Finalmente, remarcó: “A la premier Vásquez le critican mucho que no impulsa la Asamblea Constituyente, y Guido Bellido (exprimer ministro) fue también muy tranquilo respecto a ese tema. Tampoco es que lo haya estado impulsando constantemente”. (Con información de Ideeleradio)