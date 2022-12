El presidente del Seguro Social de Salud (EsSalud), Aurelio Orellana Vicuña, aparece en el planillón que el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para buscar su inscripción como partido político.

Según informó Perú21, la encargada de dicho planillón fue Cindy Raymondi Soto, conocida activista del Movadef, quien fue detenida en 2014 durante la Operación Perseo y que se tragó el chip de su celular para evitar dar información a la Policía.

En diálogo con dicho diario, Orellana Vicuña negó tener conocimiento de este planillón y más aún de su firma que aparece en el mismo.

“En primer lugar, esa no es mi firma, no es mi letra, no es nada mío. Si revisan Reniec, esa no es mi firma esa nunca la hago, como que trataran de imitar mi firma. Esa no es mi firma y mi letra menos”, dijo el funcionario desde un evento en Lambayeque.

“No entiendo de dónde han podido sacar esa firma. Niego categóricamente esa firma, he sido suplantado probablemente”, agregó el titular de EsSalud.

EsSalud lo defiende

En un comunicado, EsSalud afirmó que Orellana Vicuña no tiene ninguna afiliación política y mucho menos ha colaborado ni suscrito documentos en apoyo a alguna organización política.

“La firma que aparece en un planillón de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no corresponde al Dr. Orellana”, refirió.

“Invocamos al Ministerio Público, a la ONPE y demás autoridades correspondientes, para que realicen las investigaciones del caso y así esclarecer esta situación, evitándose afectar la imagen de un profesional que durante todo este tiempo se ha dedicado a salvar vidas, sobre todo durante la pandemia del COVID-19 que aún nos afecta”, agregó.

Comunicado de EsSalud. (Foto: EsSalud)

Cabe indicar que Aurelio Orellana visitó el despacho del presidente Pedro Castillo el pasado 4 de noviembre, dos días antes de ser nombrado como presidente ejecutivo de EsSalud.

La reunión no duró más de una hora. Su segunda visita a Palacio de Gobierno fue el 8 de noviembre, ya siendo la máxima autoridad del Seguro Social; esta vez el encuentro duró dos horas.