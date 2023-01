La congresista Betssy Chávez, expresidenta de Consejo de Ministros durante el Gobierno de Pedro Castillo, se manifestó desde Tacna sobre las manifestaciones anunciadas para las próximas horas exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y aseguró que no sale a marchar porque podría ser detenida por “azuzadora”.

“A mí me vigilan todo el tiempo, por eso tengo que contar con seguridad del Estado. Yo quisiera salir a marchar, pero lo que pasa es que si salgo a marchar me detienen por flagrancia porque me dicen que soy azuzadora. A mí me están procesando por el delito de rebelión, me están procesando por conspiración que no es poca cosa. ¿Qué pasa si yo salgo a marchar? Van a decir que estoy azuzando”, dijo desde Tacna, ciudad a la que representa y a la que viajó como parte de la semana de representación del Congreso.

“En el tema de marchas yo ni siquiera puedo coordinar con las autoridades, lo que hecho con mi equipo es en las comisarías inmediatamente poder asistirlos (a los detenidos por las manifestaciones), eso hemos coordinado con el despacho congresal”, agregó.

NO PEDIRÁ ASILO

Betssy Chávez es investigada por presuntamente haber beneficiado a su pareja y familiares con contratos en su despacho, pero aseguró que no piensa evadir a la justicia.

“Hace días sacaron una información que yo estaba en Bolivia, que me habían encontrado en tal embajada. El único pasaporte que tengo es el diplomático, que por cierto voy a entregar los últimos días porque los únicos viajes que hice en el extranjero han sido por razón en el cargo que he estado. No tengo la intención (de pedir asilo). Toda mi vida he vivido en Tacna”, puntualizó la congresista de Perú Democrático.

La exjefa de Gabinete de Castillo aseguró que confía en salir airosa de los procesos que se le siguen. “Yo no tengo pareja. Yo tengo procesos por rebelión, conspiración, crimen organizado, por enriquecimiento ilícito, me han puesto como 5 o 6 delitos de cada carpeta, debo tener 12 o 14 tomos que sacan copias de otros tomos, los procesos que se me siguen sé que se van a caer porque no es cierto pues”, precisó.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Chávez también se pronunció acerca de una investigación del diario Perú21, que reveló que la parlamentaria habría incrementado notoriamente su patrimonio desde que fue funcionaria del expresidente. “Me han sacado hace unas semanas que tengo una supermansión en Tacna que el día 23 y 24 de enero van a hacer una diligencia en Calana, en realidad es un terreno vacío”, aseguró.

Según el mencionado medio, en 2021, cuando ingresó como congresista de Perú Libre, declaró que no recibía ningún ingreso mensual, en bienes registró S/3500 y en “otros” consignó S/9000, pero un año después, Chávez –que también fungió de ministra de Cultura y de Trabajo– reportó S/12 000 de salario; S/136 500 en bienes y S/21 360 en “otros”.

Además, el 8 de agosto del 2022, la ex primera ministra compró un inmueble en Tacna por el valor de S/136 500 y el pago lo hizo íntegramente al contado a la ciudadana María Mamani Mamani, de acuerdo con la Sunarp.

“Es un absurdo (que su patrimonio creció considerablemente) ustedes pueden revisar en registros públicos el patrimonio que yo tengo, solo es un terreno que como cualquier persona de mi edad puede comprarse con su esfuerzo, pero es un terreno, no he comprado una casa. Es más, en Lima yo vivo alquilada porque yo no tengo arraigo en Lima, tengo la tranquilidad de que esa situación va a pasar y reitero que la fiscalía investigue todo lo que tenga que investigar”, dijo sobre la información.

VIDEO RECOMENDADO

TROME - Carlos Álvarez parodia a Dina Boluarte con tema de Shakira