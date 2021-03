Por: Oscar Torres

Este es el testimonio de una accidentada entrevista con el candidato presidencial Rafael López Aliaga . En mis treinta años en el periodismo he conversado con muchos personajes, la mayoría políticos y, como es natural, cuando se realiza un cuestionario incisivo e independiente que busca la verdad, con más de uno tuve algún diálogo candente y a veces salpicado de uno que otro puyazo. Pero siempre dentro de los márgenes del respeto mínimo entre dos adultos. Con el señor López Aliaga fue en varios momentos imposible llevar una conversación normal por sus ofensas y total intolerancia. Faltas de respeto no he aceptado nunca en mi carrera. No reproduzco todo lo que se dijo en la cita que tuvimos por consideración a nuestros lectores. Usted saque sus conclusiones.

Rafael, ¿por qué crees que estás subiendo en las encuestas?

Porque no soy el político tradicional. Vengo de otra orilla. Vengo del sector privado. No he recibido nunca una ‘mamadera’ del Estado. No soy como Yonhy Lescano que vivía más de 20 años de congresista, que ha avalado a Odebrecht ... El señor Barata reconoce que un señor como Lescano es parte de su planilla. De congresistas corruptos, o sea, la gente está harta de la corrupción. Lo que más me dicen, llevo año y medio de campaña y toda la gente, la más pobre de todo nuestro país… me dice: ‘No más corrupción’. ‘No más Odebrecht’. ‘Incáutelos, expúlselos, métalos presos, recuperemos el honor’. Los del Trome, ¿sabe lo que me dicen?: ‘Tengamos los huevos para poner orden en este país, recuperar la dignidad’.

Hace algún tiempo eras un desconocido, pero ahora ya figuras en el radar político. Los izquierdistas dicen que un gobierno tuyo sería cavernario, ¿qué opinas?

Parto la respuesta en dos: uno, no figuraba por corrupción de Odebrecht... Odebrecht sigue pagando encuestas en el Perú y yo tengo sospechas de que CPI, por ejemplo, que tu Grupo usa, y Datum, que también tu Grupo usa, dicho por la señora Pinchi Pinchi, el peor asesino que hemos tenido en la historia o uno de los peores, es el señor Montesinos. La Pinchi Pinchi más Montesinos declaran que CPI y Datum, las encuestadoras del Grupo El Comercio, recibían dinero por cada encuesta y entonces cuando tienes un Grupo que concentra ilegalmente el 90% de la opinión del Perú de manera ilegal…

Cuéntame, ¿por qué le tienes tanta aversión al Grupo El Comercio?

No al Grupo El Comercio… Yo odio a la corrupción…

Está bien, ambos odiamos a la corrupción, pero ¿por qué tienes tanta fijación?

Yo odio a Odebrecht y también al señor Graña Miró Quesada...

¿Te puedo seguir preguntando, por favor?

Sí, es una entrevista abierta.

‘IDEOLOGÍA DE GÉNERO’

Tú has dicho que la llamada ‘ideología de género’ destruye a la familia. Y la vas a exterminar. ¿Qué significa eso?

Que el Estado no se meta en lo que es el rol del padre de familia.

En una conversación con Rosa María Palacios te escuché decir que los últimos gobiernos plantean un modelo de educación inicial que homosexualiza a los niños. ¿En qué te basas?

Me baso en una declaración de la señora Flor Pablo, exministra de Educación, que empieza todo un adoctrinamiento de la infancia desprotegida que no tiene capacidad de decisión ni de discernimiento, ojalá me entiendas. Ahora repite esto, discernimiento, repite…

No, yo te estoy entrevistando. Obvio que entiendo. Te lo digo nuevamente, merezco respeto…

Discernimiento, me entiendes, ¿no? Un niño no tiene discernimiento a los cinco años. Entre los cinco y los quince años les clavan más que una niñez educativa que… merece una atención familiar y que el Estado no se meta con los niños, por favor.

Tú has declarado que de llegar al poder lo primero que vas a hacer es botar a Odebrecht del Perú. ¿Te ratificas?

No solamente eso. Meterlos presos a ellos y a sus cómplices. Ponerle una multa administrativa que podrían ponerle al ‘lagarto morado’ Sagasti, eso está bueno para el Trome, y también su cómplice, la ‘lagartija’ de la Mazzetti. Meterlos presos uno, dos prefieres la muerte, cobrarle lo que debería con una multa administrativa que se puede poner de inmediato como fue en Estados Unidos e incautar todo de inmediato. Todo lo que tenga Odebrecht tiene que ser el 28 de julio, con la Fuerza Armada, tomar todavía la porquería que tienen en Perú.

CASTAÑEDA LOSSIO

¿Sigues metiendo las manos al fuego por Castañeda Lossio después de las acusaciones por corrupción?

Con Castañeda pasa algo bien claro. Si al señor le prueban en el Poder Judicial que ha robado, cosa que yo veo imposible, que se vaya a la cárcel. Castañeda Lossio en este momento está en coma, tiene un grave problema de salud y está desahuciado.

La República ha revelado que tus empresas le deben 28 millones de soles a la Sunat, ¿es verdad?

Menciono y ratifico con mi abogada tributarista presente que todas las multas que me puso la Sunat fueron en la época de Montesinos, pero nunca fueron judicializadas ni notificadas. Ergo, están prescritas, son deudas del año anterior al 2000 y van a llevar a una denuncia a La República por difamación agravada...

DE SOTO

Hernando de Soto te ha dado su apoyo para que sigas en la contienda electoral. ¿Hay la posibilidad de que uno decline para apoyar al otro?

Siempre en democracia por el bien del Perú yo creo que hay esa posibilidad.

Tus críticos dicen que eres ultra conservador, ¿Cómo te defines políticamente?

Pragmático, si veo que algo que se percibe de izquierda funciona para solucionar el hambre, la seguridad ciudadana en el Perú, la educación por tablets que no hay, lo que es la vacuna para todos los peruanos, eso me define. Si seré de izquierda, derecha, ultraderecha, me resbala.

¿En qué te diferencias de Keiko, por ejemplo?

Que, bueno, soy una persona de 60 años que ha construido un patrimonio importante en el Perú. Yo tengo más de cien mil puestos de trabajo generados. Y he estudiado con mi plata. Yo no he estudiado con plata que me ha puesto otra persona. Keiko tiene un problema que explicarle al Perú: ¿cómo estudiaron ella y sus tres hermanos?

¿Te consideras el ‘Bolsonaro peruano’ o tal vez el ‘Putin peruano’? ¿A quién te asemejas más?

Bolsonaro me parece un insulto, pero es un estereotipo que no comparto. Bolsonaro es homofóbico, insulta a la gente, un tipo que no respeta los derechos de las minorías. Yo soy un tipo totalmente inclusivo, que quiere hacer un Perú unido, sin diferencia de clases sociales, un Perú que sea uno solo.

Entonces eres el ‘Putin peruano’…

Ni eso, pues. Putin es un señor que se ha perpetuado durante muchos años. Yo pienso trabajar cinco años para mi país y luego me voy a mi casa.

¿Por qué consideras que eres una mejor opción que Yonhy Lescano, quien figura primero en las encuestas?

Yonhy Lescano es el típico político que ha ‘mamado’ la teta del Estado un montón de años y no ha producido nada bueno para el Perú. En su cara pasó toda la cuestión de Odebrecht y él la firmó. Barata dice que está en las planillas de Odebrecht.

Verónika Mendoza asegura que de llegar al poder crearía un impuesto a la riqueza y eliminaría las AFP, ¿qué opinas?

Que es una persona que es una zángana, repito y apunta bonito, una zángana que nunca ha trabajado cómo sale a hablar de eso. Por eso falta tanto la creación de empleo. Un Perú que no tiene empleo. Estamos que la gente que genera riqueza, que ya pagó impuesto a la renta, que ya pagó IGV, ya pagó prediales y tiene riqueza, más bien hay que alentarla a que invierta en nuestro país para crear empleo. Lo fácil es eso que tú mencionas. Crea un caos tremendo en el Perú, crea la fuga de capitales, crea el desempleo y crea la Venezuela que la señora Mendoza adora.

CANDIDATO DE LOS RICOS

Julio Guzmán dice que tú eres el verdadero candidato de los ricos…

Dios sabe que tengo vida austera… y el señor Guzmán es un mantenido. Entonces, el candidato de los ricos y yo he dicho que la Confiep es una buena porquería y Capeco es una cueva de ladrones, de qué me habla el señor Guzmán. El señor Guzmán vive mantenido por una señora que pertenece a la Confiep de la familia Aguirre. Basta que Guzmán sea morado para que sea cómplice del genocidio que estamos viviendo en el Perú.

Forsyth me contó que le faltaban tres cursos para terminar en mayo su carrera de administración de empresas. ¿Te parece que está preparado para ser presidente?

Pregúntale una sola cosa, que te diga si tiene ética: ifratutura (infraestuctura).

‘CAVIARES’

¿Por qué tienes un mal concepto de los llamados caviares?

Ahí me agarras por mi salsa, pues. Caviar es un ser que nace, ingresa al Estado, chupa 15 mil soles del Estado, nunca se atreve a emprender nada privado, no es como el 90% de peruanos, como tú y como yo, de emprender cada día. Chupa y chupa de todo el Estado, después destroza la propiedad privada, destroza a las Fuerzas Armadas, destroza las iglesias y eres caviar. Luego se reproducen y mueren, y luego entra otro caviar. Entonces, son gente nociva para lo que es el desarrollo del Perú porque meten ideologías como si fueran una ciencia exacta y con su ideología destrozan lo básico del Perú que es el emprendimiento. Un caviar es un peligro público.

SAGASTI Y VIZCARRA

También has afirmado que Francisco Sagasti es la continuación de Vizcarra, ¿por qué?

El lagarto raro, lagarto asexuado Vizcarra, pero ahora tenemos un lagarto morado que es ‘proterruco’, que es genocida, lo que declaró en Canal 4 hace unos días es una afrenta a la nación. En lugar de juntar al Perú lo divide, entonces genera lo que es la lucha de clases. Y dice: El Perú no se puede unir, el sector privado no puede traer las vacunas para así salvar al Perú y los privados no pueden comprar las vacunas trayendo una vacuna más para darle una vacuna gratis a los peruanos que no tienen dinero para ser salvados por la vacuna. Entonces esa es la filosofía marxista de Sagasti que es ‘proterruco’, que salió de la embajada de Japón con honores y a los dos días ahí sí no tuvo equidad. Entonces Sagasti quiere y ha continuado lo de Vizcarra, creado un cerco mortal a todos los peruanos para que todos nos muramos juntos. Eso es lo que es Sagasti, una persona que va a ser procesada por genocidio tanto como el señor Martín Vizcarra.

¿Quién es el culpable de que en estos momentos no hayan las suficientes vacunas ni oxígeno en el Perú?

En parte Vizcarra y la señora Mazzetti que se vacunaron antes que todo el mundo y nos dejaron a todos los peruanos reventados con un solo proveedor chino...

Dime rápidamente ¿Qué cosas harías para combatir la pandemia y la inseguridad ciudadana?

Dejar que el sector privado ordenadamente y científicamente compre vacunas, tipo AFP y tipo compañía de seguros, que pueden comprar 10 millones de vacunas. Mejor dicho, tienen 10 millones de afiliados y cada afiliado puede pagar 50 soles por vacuna si deja que el gobierno la compre porque la embajada rusa ha sacado un comunicado a partir del 8 de febrero donde sí está dispuesto a vender a privados tipo AFP, compañía de seguros, eran 10 millones de afiliados ahí formales. 10 millones por 3 son 30 millones de peruanos que pueden traer vacunas, que es la clase media, no los ricos, y luego le dices a una persona que ha comprado tres vacunas, ponte a 50 soles cada una, que compre una vacuna más para regalar. Tienes 200 soles por afiliado. Sí, cualquier afiliado pone 200 soles para salvarse, a su familia y salvar a 10 millones de peruanos que no tienen AFP o la compañía de seguros.

¿A ti te han vacunado o te ofrecieron vacunarte?

Mira, hermano, yo mandaría a la mierda a una persona que me ofrezca vacunarme. Yo me muero dentro del Perú.

En las redes están revelando que has pagado una millonaria pauta para que aparezcan primero tus contenidos en YouTube. ¿Cuánto estás invirtiendo?

Absolutamente, no. Estás hablando lo mínimo. Yo, cero.

¿Y en Twitter?

No te acepta Twitter.

No, me refiero a los trolls, ¿no los hay?

No tengo trolls. Es todo espontáneo. Es la ola celeste espontánea que se revela contra la corrupción generalizada que en el Perú ya lleva más de 30 años.

La propaganda y campaña en general de tu partido, ¿la estás financiando de tus bolsillos o has recibido aportes de algunas empresas?

De las empresas es imposible porque es ilegal y tu pregunta me parece capciosa porque me llevaría a la exclusión. Me parece bien ‘mala leche’ tu pregunta… Tu pregunta es para que me excluyan y conozco a los ‘pendejos’, hermano. Tu pregunta es ‘pendeja’. Bórralo, bórralo…

Yo te estoy haciendo una pregunta, si no quieres responder estás en tu derecho…

Tú sabes muy bien que…