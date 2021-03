El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que Neldy Mendoza no va más como vicepresidenta en su plancha para las Elecciones Generales del 2021, debido a sus polémicas declaraciones sobre el rol de la mujer y los anticonceptivos.

En Willax TV, señaló que a través del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y del Comité Político también se ha solicitado que ponga su cargo a disposición dentro de dicha agrupación política.

“Hemos decidido en el partido que ponga su cargo disposición (…) porque no nos parece”, dijo al señalar que ese pensamiento no va con su forma de ser ni con la de Renovación Popular.

“Le hemos pedido que ponga su cargo a disposición. (Si no quiere renunciar) el Comité de Disciplina del partido (lo verá) pues”, expresó al enfatizar que no puede “dejar el destino del país” en una persona así y que encima no se retracta.

“Ya no va (a la vicepresidencia, soy el primero que le va a decir: “hasta acá nomás”. Ya se lo dije. Me respondió que lo va a pensar”, agregó al precisar que se enviará la información al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su oficialización.

“Le he pedido que se retire de la campaña, que ponga su cargo a disposición del CEN del partido por este tipo de declaraciones y otras (…) No tenía información de este tipo, no es normal esta declaración”, sentenció.

Neldy Mendoza no va más en la plancha presidencial de Renovación Popular

Hace unas semanas se hicieron virales dos videos en los que Neldy Mendoza tuvo polémicas declaraciones en relación al rol de las mujeres en la sociedad contemporánea. En uno de ellos afirma que las mujeres son “literalmente violadas por tomar anticonceptivos”.

“El 89% de violencia familiar se da en mujeres que consumen anticonceptivos, comprobado. El 90% y más del 90% de enamoradas que toman anticonceptivos no se casan con el varón con el que tienen relaciones. La anticoncepción ha venido a destruir a la mujer”, afirmó.

En otro de los videos, Neldy Mendoza aseguró que la virginidad “es el estilo de vida sanitario más efectivo” y cuestiona que si a las mujeres se les “enseña que lo que menos importa es ser madre” se estarían “convirtiendo en una abuela terrorista de sus nietos”.