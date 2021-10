El fiscal coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela, indicó que para el Ministerio Público que se haya buscado designar como embajador, primero en Panamá y luego en Venezuela, a Richard Rojas significa una sustracción de la acción de la justicia, ya que viene siendo investigado por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

“Es incomprensible que el Ejecutivo haya querido nombrar a Rojas como embajador, pues ni siquiera es un funcionario diplomático o de carrera o es que haya desarrollado algún tipo de actividad vinculada a la diplomacia o a la representación… Por tanto, desde esa perspectiva ciertamente añade alguna sospecha para nosotros fundada y para el Poder Judicial también, de que eventualmente esto pudiera haber determinado un cierto un grado de favorecimiento para el relativo peligro procesal que se requiere en estas etapas preliminares de investigación”, manifestó.

Explicó que debido a esta situación, el Ministerio Público se vio en la obligación de solicitar el impedimento de salida del país de Rojas, quien también es conocido como ‘el operador de Vladimir Cerrón (líder de Perú Libre y sindicado como presunta cabecilla de la organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’).

“Nosotros hemos pedido un impedimento de salida por doce meses, el Poder Judicial ha declarado fundado ese requerimiento, sin embargo, solamente por seis. De cualquier manera, sea por seis meses o sea por doce, nosotros pensamos que se trata de una medida indispensable para no favorecer a algún investigado en particular y para que no se perjudique la averiguación de la verdad”, dijo.

SIN EFECTO

Cabe indicar que la propuesta de nombramiento de Rojas como embajador del Perú en Venezuela quedó sin efecto, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante un comunicado oficial, refirió que el proceso se interrumpió antes de someter la propuesta al Consejo de Ministros.

“En consecuencia, no se ha producido el nombramiento del señor Rojas como embajador del Perú en Venezuela, dado que no se concluyó con el proceso correspondiente. En ese sentido, el Perú está procediendo a informar al Gobierno de Venezuela que la propuesta de nombramiento del señor Rojas queda sin efecto”, expresó.

Se recordó que fue el propio presidente Pedro Castillo, quien propuso como embajador del Perú en Venezuela a Rojas. El Gobierno de Nicolás Maduro había otorgado el beneplácito correspondiente en forma inmediata.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores también precisó que el canciller Óscar Maúrtua informará a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso sobre esta situación.