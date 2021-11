El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que su bancada apoyará la moción de vacancia que mostró la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) ante el pleno este jueves, al indicar que le parece positivo que se lleguen a las firmas para llamar al presidente Pedro Castillo al Congreso.

El legislador dijo que por esto ha cambiado la posición inicial que expresó el jueves en contra de la moción de vacancia por incapacidad moral permanente.

“Lo que manifesté fue que no era el momento político [...] Tenemos un momento político establecido y pensamos que no era conveniente porque no se iba a conseguir los votos”, señaló en declaraciones ante la prensa.

Jorge Montoya

“Ahora, si la situación es traer al presidente para llamarle la atención, me parece una buena idea que no habíamos pensado. Si se consiguen los votos para que venga, no interesa que se vaya a vacar, no sería específicamente para obtener la vacancia salvo que se consiga en el interín, sería una forma que el presidente rinda cuentas ante el Parlamento”, añadió.

Jorge Montoya aseguró que el procedimiento de vacancia por incapacidad moral permanente haría que Pedro Castillo acuda a ejercer su defensa acompañado por un abogado ante el pleno, algo que calificó como parte del control político que le corresponde al Legislativo.

“No debe tomarse como una pérdida o una ganancia si se consiguió o no la vacancia”, comentó.

El portavoz de Renovación Popular detalló que ya habló con Patricia Chirinos para que le remitan la moción de vacancia y suscribirla.

“Vamos a adherirnos, no estamos en contra de ninguna medida que se haga para tratar de ordenar la situación política del país y actualmente se necesita”, concluyó.