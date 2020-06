LO CUADRAN. Luego que el congresista Aaron Espinoza le reclamara a Richard Swing por tratar de llevar su defensa a un tema sentimental, en su presentación el la comisión de Fiscalización del Congreso por sus polémicos contratos con el Ministerio de Cultura, el parlamentario José Luis Ancalle le envió un fuerte mensaje antes de plantearle sus preguntas.

“Ha mencionado haber estudiado un sinfín de cursos pero como ya lo dijeron, no mencionó ninguna licenciatura. Esto confirma que no tiene ningún grado superior, y que muy por el contrario, ha realizado cursos que obviamente se hacen en pocas horas”, agregó el congresista del Frente Amplio.

En ese sentido, ironizó con haber sido preparado profesionalmente en el juego del trompo. “Yo soy campeón de trompos, he recibido cursos de diferente índole y no por eso lo voy a incluir en mi currículum para ganar miles de soles y menos, trabajar en una institución pública”, indicó.

“Qué injusta es la vida. Mientras que un docente que también he sido parte de su educación en la Universidad Nacional de San Agustín, el doctor Héctor Gamero, con 31 años de experiencia, doctor en psicología educativa, magíster en educación superior, perciba una remuneración que bordea los dos mil soles”, lamentó antes de plantear su pregunta.

“¿Quién firmó el diploma del consulado que menciona?”, le consultó a Richard Swing, quien se mostró algo indignado por el cuestionamiento. “No se necesita tener título o grado académico, por supuesto que tengo estudios universitarios superiores....”, dijo antes de ser interrumpido.

“Un momentito, usted ya habló, si no me va dejar hablar entonces..., no me deja hablar, estoy hablando y me interrumpe, eso es una falta de educación”, dijo antes de que le pidieran que conteste la pregunta de manera concreta.

Congresista Ancalle encara a Richard Swing | TROME